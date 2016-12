Auszeichnung auf Bundesebene: Felix Eul ist bester Klavierbauer

Der Zentralverband des deutschen Handwerks hat Felix Eul als Bundessieger des Leistungswettbewerbs der deutschen Handwerksjugend im Klavier und Cembalobau ausgezeichnet

(firmenpresse) - Fürth/Münster. Am Samstag, 10. Dezember 2016, fand in Münster die Siegerehrung des Leistungswettbewerbs des Deutschen Handwerks im Musikinstrumentenbau statt. Im Messe- und Congresszentrum feierten die Gäste ab 10.30 Uhr offiziell jene sieben Absolventen, die am 12. November in Ludwigsburg ihre Prüfung abgelegt haben. Darunter war Felix Eul vom Fürther Familienunternehmen Klavier Kreisel: Er ist der diesjährige Bundessieger im Klavier- und Cembalobau.



Bereits am 9. Dezember begann ein „Begrüßungsabend“ die Festlichkeiten. Die Veranstaltung bildete den krönenden Abschluss des Wettbewerbs, der jährlich unter der Schirmherrschaft des Bundespräsidenten stattfindet. Die Teilnehmer durchlaufen dabei mehrere Runden. Felix Eul hatte sich zuvor mit dem Gewinn auf bayerischer Landesebene gegen die Konkurrenz durchgesetzt und für die finale Leistungsprüfung qualifiziert. „Dass ich mich erneut beweisen konnte, ist natürlich ein besonderer Grund zur Freude“, freute sich der 28-Jährige.



Beim deutschen Wettbewerb bewältigte der Preisträger innerhalb von nur fünf Stunden zwei Aufgaben. Zunächst galt es, ein Klavier nach ganz bestimmten Vorgaben zu stimmen. Danach folgte die Herstellung einer sogenannten Schmiege, ein für den Klavierbau genutztes Werkzeug. Und das alles unter strenger Beobachtung der Fachjury, der auch der stellvertretende Innungsobermeister Thomas Gärtner beiwohnte. Für den Titel des Bundessiegers waren mindestens 81 von insgesamt 100 Punkten bei der Prüfung nötig.



Als Sieger des Leistungswettbewerbs erhielt Felix Eul nicht nur einen klangvollen Titel. Er wird auch finanziell bei seiner beruflichen Laufbahn unterstützt. Sowohl für den Bundessieger als auch für den zugehörigen Ausbildungsbetrieb war die Auszeichnung ein voller Erfolg. Für das außergewöhnliche Engagement bei der Ausbildungsleistung wurde Klavier Kreisel von der zuständigen Handwerkskammer mit einer Urkunde bedacht.



Klavierbaumeister Thomas Kreisel blieb bescheiden und stellte die Leistung seines Mitarbeiters in den Vordergrund. „Ich bin einfach nur stolz auf Felix. Ich war schon immer fest davon überzeugt, dass er auch eine deutschlandweite Jury mit seinem Geschick überzeugen kann.“









Das traditionsreiche Familienunternehmen Klavier Kreisel in Fürth blickt auf über 150 Jahre Erfahrung mit Tasteninstrumenten zurück. Seit sechs Generationen gilt das 1864 gegründete Geschäft als fachmännischer und renommierter Ansprechpartner rund um das Thema „Klavier“ im Raum Nürnberg, Fürth und Erlangen. Inhaberin des Betriebs ist Sylvia Kreisel.

Das Angebot von Klavier Kreisel umfasst mehr als 100 ausgewählte Klaviere und Flügel. Darunter befinden sich teilweise einzigartige Restaurationsstücke. Das bodenständige Unternehmen ist außerdem auf hochwertige Serviceleistungen spezialisiert. Diese reichen von der sorgfältigen Klavierstimmung bis zur schnellen Klavierreparatur. Ziel des Fachbetriebs ist es, die Besonderheiten jedes einzelnen Klaviers zum Vorschein zu bringen.

Nicht nur die Handhabung mit den Instrumenten fällt bei Klavier Kreisel individuell aus. Zehn Mitarbeiter verfolgen den Anspruch, auf jede Anfrage flexibel zu reagieren. Für Stimmung und Reparatur steht eine eigene Werkstatt zur Verfügung. Spontane Termine beim Kunden vor Ort sind für Klavier Kreisel ebenfalls selbstverständlich. Darunter fallen auch anspruchsvolle Aufgaben, wie das Stimmen des Instruments direkt auf der Bühne.

Tradition, Liebe, Kompetenz: Diese Eigenschaften kennzeichnen laut Klavierbaumeister Thomas Kreisel den Umgang mit eigenen Mitarbeitern und der Kundschaft. Zu dieser gehören unter anderem auch das Staatstheater Nürnberg, die Hochschule Nürnberg-Ansbach und der bayrische Rundfunk.



