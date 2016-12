Mittelbayerische Zeitung: Kommentar zu Eishockey-Oberliga: Die Standortfrage von Claus-Dieter Wotruba

(ots) - Und raus bist du. Alle dachten bei diesem

gängigen Eishockey-Abzählreim an Landshut. Doch das Finanz-Ungeheuer

fraß vorher plötzlich Schönheide - sinnigerweise nach dem Spiel in

Landshut. Die Oberliga Süd, die unter lautem Gezeter im Sommer so

mühselig eine Zwölferliga auf die Beine gebracht hatte, wankt schon

wieder, obwohl drei Klubs (!) nachgerückt waren. Streicht jetzt auch

noch Landshut die Segel, wird es dramatisch. Im Eishockey stellt sich

die Standortfrage. Viel diskutiert: Wieviele zukunftssichere

Profi-Standorte gibt es in dieser so schwer zu finanzierenden

Sportart? Und jetzt: Wieviele Standorte können eine Oberliga

aktuellen Zuschnitts stemmen? Jedenfalls scheint es, als habe sich

das Drittliga-Modell mit Ganz- oder Halbprofis und immer höherem

Sport- und Finanzanspruch überlebt. Der Standort Regensburg ist

übrigens nicht recht einzuordnen. In der Profiwelt erlitt man

Schiffbruch, in der Oberligawelt ist der EVR aber auch nicht mehr

sicher. Das nennt man wohl Dilemma.







Pressekontakt:

Mittelbayerische Zeitung

Redaktion

Telefon: +49 941 / 207 6023

nachrichten(at)mittelbayerische.de



Original-Content von: Mittelbayerische Zeitung, übermittelt durch news aktuell



Dies ist eine Pressemitteilung von

Mittelbayerische Zeitung

Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 13.12.2016 - 20:38

Sprache: Deutsch

News-ID 1435938

Anzahl Zeichen: 1365

Kontakt-Informationen:

Firma: Mittelbayerische Zeitung

Stadt: Regensburg





Diese Pressemitteilung wurde bisher 116 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung