Mittelbayerische Zeitung: Leitartikel zum EU-Gipfel: Fragen vor dem Gipfel von Daniela Weingärtner

(ots) - Drängende Probleme stehen auf der Tagesordnung,

wenn sich am morgigen Donnerstag die EU-Staatschefs in Brüssel zum

Dezembergipfel zusammenfinden. Kann die Ordnung im Schengenraum

endlich wiederhergestellt werden, oder bleibt es bei den Kontrollen

an den Binnengrenzen? Wie kann die Zusammenarbeit bei der

Terrorabwehr weiter verbessert werden, ohne dass der Datenschutz auf

der Strecke bleibt? Welche Zugeständnisse muss man den Niederlanden

machen, damit sie endlich das Assoziationsabkommen mit der Ukraine

unterschreiben? Und wie halten wir es mit dem Beitrittswunsch der

Türkei? Jedes dieser Themen wäre schwergewichtig genug, um ein

Sondertreffen zu rechtfertigen. Doch statt mehr Zeit einzuplanen,

wurde das Programm gestrafft. Es beginnt am Donnerstagmittag - ein

paar Stunden früher als sonst - mit der üblichen Begegnung der

Staatschefs mit dem Präsidenten des Europaparlaments. Für Martin

Schulz (SPD), der den Posten seit fünf Jahren innehat und die

Regierungen oft lautstark zu mehr Einigkeit mahnte, wird es das

letzte Mal sein. Er wechselt in die deutsche Politik. Anschließend

gibt es eine Arbeitssitzung im Kreis der 28. Beim Abendessen will man

sich ohne die britische Premierministerin Theresa May beraten.

Vermutlich wird die Verhandlungslinie beim Brexit weiter abgesteckt

und erörtert, wie die Zukunft ohne Großbritannien aussehen könnte.

Der zweite Gipfeltag ist ersatzlos gestrichen. Europas

Regierungschefs sind sich fremd geworden. Knapp 50 Jahre nach

Unterzeichnung der "Römischen Verträge" sind zwar die

Jubiläumsvorbereitungen in vollem Gange. In Rom, wo sonst, wird man

im März zusammenkommen und das Friedensprojekt in feierlichen Reden

hochleben lassen, inklusive Mahnung an die Nachgeborenen, das

Erreichte nicht zu verspielen. Jenseits der Jubelfeste muss man

feststellen, dass immer mehr europäische Bürger das Erreichte nicht



sonderlich zu schätzen wissen. In Großbritannien waren es die

Älteren, die für den Austritt votierten. In Italien wendet sich die

junge Generation von Europa ab und setzt auf EU-feindliche Kräfte wie

die Fünf-Sterne-Bewegung. Damit frisst sich die EU-feindliche

Stimmung weiter hinein in die sechs Gründerstaaten, zu denen auch

Deutschland, Belgien, die Niederlande, Frankreich und Luxemburg

gehören. In den Niederlanden feiert Rechtspopulist Geert Wilders

Erfolge, in Frankreich Marine Le Pen, die nur Hohn und Spott für die

EU übrig hat. Lässt man den Blick über den Kontinent schweifen, auf

der Suche nach möglichen Kandidaten für eine enger zusammenrückende

Kernunion, bleiben außer Deutschland nicht viele Kandidaten übrig. Um

den Zusammenhalt der EU ist es so schlecht bestellt, dass nicht

einmal das oft bemühte Konzept vom Europa der zwei Geschwindigkeiten

noch weiterhelfen könnte. Was also tun? Diplomaten, die das Auf und

Ab der europäischen Integration aus Erfahrung kennen, raten dazu, auf

bewährte Rituale zu vertrauen. Sitzungen anberaumen, wo immer möglich

Konsens herstellen, gemeinsame Erklärungen verabschieden - und die

großen ungelösten Zukunftsfragen bis auf weiteres in der

Abstellkammer verstecken. Eine Grundsatzdebatte zu diesem Zeitpunkt

würde die EU zerreißen. Es muss vermutlich eine Phase der

Rückentwicklung überstanden werden, bevor es wieder besser werden

kann. Die Gestaltung des Brexit spielt dabei eine Schlüsselrolle.

Gelingt es Großbritannien nicht, eine eigenständige wirtschaftlich

und politisch erfolgreiche Rolle in der Welt zu finden, wird das

mögliche Nachahmer abschrecken und das Modell EU wieder attraktiver

machen.







