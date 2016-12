Neue Westfälische (Bielefeld): Frauen verdienen 21 Prozent weniger als Männer

Absurde Diskriminierung

Carolin Nieder-Entgelmeier

(ots) - Unternehmer klagen über den Fachkräftemangel,

unqualifizierte Bewerber und Frauen, die Führungsrollen ablehnen.

Trotzdem kann es sich die Privatwirtschaft noch immer leisten, Frauen

deutlich schlechter zu bezahlen als ihre männlichen Kollegen. Die

durchschnittliche Lohndifferenz liegt in Deutschland bei 21 Prozent.

Weil Frauen häufiger Teilzeit und in Niedriglohn-Branchen arbeiten,

bemängeln Kritiker die Lohndifferenz als unzutreffend. Die Lohnlücke

ist also nicht geschlechterbedingt, sonder als Folge individueller

Lebensentscheidungen selbstbestimmt, weil es jeder Frau selbst

überlassen bliebt, ob sie in Elternzeit geht, Teilzeit arbeitet oder

wegen der Kinder oder der Pflege ihrer Eltern zu Hause bleibt? Nein,

denn selbst wenn nur die Gehälter von Männern und Frauen im

vergleichbaren Alter, mit ähnlicher Erfahrung und Ausbildung sowie

gleicher Tätigkeit beim selben Arbeitgeber verglichen werden, bleibt

ein Unterschied von sieben Prozent. Bei einem monatlichen

Bruttomonatslohn von 3.500 Euro beträgt die Lohnlücke der Frauen 280

Euro. In einem Jahr sind das 3.360 Euro Verlust. Diese Lohnlücke

beruht nicht auf den vermeintlich freien Entscheidungen von Frauen,

sondern auf der systematischen Benachteiligung von Frauen im

Arbeitsmarkt und darauf, dass der Staat seiner Verantwortung durch

die Bereitstellung einer besseren Infrastruktur für Familien und die

Bekämpfung von Diskriminierung nicht ausreichend gerecht wird.

Anstatt Frauen weiter für die schlechte Bezahlung verantwortlich zu

machen, sollte eine ehrliche Debatte über die Lohnlücke geführt

werden. Jeder Cent, der Frauen vorenthalten wird, ist einer zu viel.

Eine Gesellschaft, die diese absurde Diskriminierung weiter

toleriert, verhindert Chancengleichheit und eine tatsächlich soziale

Marktwirtschaft.







