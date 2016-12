Schwäbische Zeitung: Schande für die Weltgemeinschaft - Leitartikel zu Syrien

(ots) - Kriegsverbrechen lohnen. Der syrische Präsident

Baschar al-Assad kann zufrieden sein. Vor Kurzem musste er noch

seinen Sturz befürchten, nun sind er und seine Schergen in Aleppo

siegreich. Mag Assad im Westen weitgehend geächtet sein, er hat keine

Konsequenzen für die Gräueltaten zu befürchten, die er zu

verantworten hat. Gemeinsam mit Russland und Iran zermalmt er seine

Feinde. Moskau hat im Weltsicherheitsrat alles dafür getan, dass die

internationale Gemeinschaft seit Jahren handlungsunfähig ist. Die

Ohnmacht der Vereinten Nationen und auch von Europa ist greifbar,

Appelle verhallen ungehört.



Wahrscheinlich kann nur noch um Gnade für die letzten Überlebenden

der Hölle von Aleppo gebettelt werden und vielleicht erbarmen sich

jetzt tatsächlich die Zyniker im Kreml und ermöglichen den Abzug.

Eine sofortige Waffenruhe wäre für die Assad-Koalition kein

militärisches Risiko mehr. Die Feuerpause bietet aber die Chance für

Tausende von Zivilisten, dem Tod für das Erste zu entrinnen. Deshalb

flehen die syrischen Weißhelme die Welt um Hilfe an. 24 Stunden - so

die Aussagen dieser Menschenretter - bräuchte man, um mit Bussen und

Lastwagen die Zivilisten aus dem Inferno herauszubekommen.



Die Schande der sogenannten Weltgemeinschaft ist nicht mehr zu

steigern. Sie schaut seit Jahren live zu und betrauert

pflichtschuldig die Massaker ("Kernschmelze der Menschlichkeit").

Dass der Stellvertreter-Krieg in Syrien gestoppt werden könnte, aber

weder Amerikaner und Russen, noch Saudi-Arabien oder Iran dafür

bereit sind, wird verschwiegen. Ausreden gibt es schon lange nicht

mehr. Daran sollte erinnert werden, wenn in ein paar Jahren

Gedenkveranstaltungen organisiert werden, die das tausendfache Leiden

und Sterben von unschuldigen Menschen in Aleppo thematisieren. Eine

solche Heuchelei wird zum Himmel stinken. "Entscheidungen des zivilen



Anstands", wie sie der Papst jüngst gefordert hat, sind nicht zu

sehen. Dem Drama von Aleppo werden noch viele folgen.







