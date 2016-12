Rheinische Post: Kommentar /

Vor der Gewalt stehen die Drohungen

= Von Eva Quadbeck

(ots) - Die zunehmende Bereitschaft in der

Gesellschaft, in Konfliktsituationen zu beleidigen, zu drohen oder

gar Gewalt auszuüben, ist alarmierend. Insbesondere wenn solche

Wutausbrüche Lehrer, Gerichtsvollzieher, Unfallhelfer, Polizisten

oder andere Amtsträger treffen, darf es keinerlei Toleranz geben. Das

Gesetz zu verschärfen und den Personenkreis, der Staat und

Gemeinwesen vertritt, damit besonders zu schützen, kann ein Beitrag

gegen den Trend zunehmender Verrohung sein. Doch noch viel wichtiger

ist eine konsequente Umsetzung der Regeln. Das schärfste Gesetz nutzt

nichts, wenn Beleidigungen, Drohungen und Gewalt nicht auch

konsequent geahndet werden. Die zunehmende Gewalt wird man nur

eindämmen können, wenn man beim Delikt Beleidigung ansetzt. Denn

Beleidigungen bereiten Weg für Gewalttaten. Es bedarf zudem einer

gesellschaftlichen Anstrengung, die Beleidigung und Schlimmeres

ächtet. Pöbeln und Drohen sind keine Kavaliersdelikte, Gewalt ist es

schon gar nicht. Anstand und das Gefühl dafür, was sich gehört und

was nicht, wird man mit Gesetzen allein nicht vermitteln können. Das

geht am besten von Mensch zu Mensch.



