Lausitzer Rundschau: Streikfrei zum Fest / Zum Tarifabschluss zwischen Bahn und Gewerkschaft EVG

(ots) - Es gibt auch noch gute Nachrichten vor

Weihnachten: Wer seine Liebsten zum Fest besuchen oder Silvester

verreisen will, muss keine Bahnstreiks mehr fürchten. Die Bahn und

die große Verkehrsgewerkschaft EVG haben sich nahezu geräuschlos auf

einen neuen Tarifvertrag geeinigt. Das ist keineswegs

selbstverständlich, wenn man sich an die jüngere Vergangenheit mit

ihren zahllosen Arbeitskämpfen im Schienenbereich erinnert. Oder an

das Chaos bei der Lufthansa, das nach mehreren Streiks immer noch

nicht ausgestanden ist. In beiden Unternehmen spielten und spielen

kleine Spezialgewerkschaften dabei eine unrühmliche Rolle. Der

aktuelle Tarifabschluss bei der Bahn ist aber nicht nur wegen seines

vergleichsweise friedlichen Zustandekommens bemerkenswert. Auch

inhaltlich gehen beide Seiten neue Wege. Dass ein Teil der

beachtlichen Lohnsteigerungen von insgesamt 5,1 Prozent auch in

Freizeit umgewandelt werden kann, gab es so noch nie. Dabei belegen

zahlreiche Untersuchungen eine zunehmende Arbeitsverdichtung, von der

sich viele Arbeitnehmer immer mehr gestresst fühlen. Eine geringere

Wochenarbeitszeit oder ein paar Urlaubstage zusätzlich können da aus

individueller Sicht wertvoller sein als 40 oder 50 Euro mehr im

Portemonnaie. Verbunden damit sind freilich auch höhere Anforderungen

an das innerbetriebliche Management. Denn mehr Urlaub bedeutet ja

nicht, dass die Arbeit weniger wird. Insofern lässt sich dieses

Modell, so vorbildlich es sein mag, auch nicht automatisch auf andere

Branchen übertragen. Der bange Blick der Bahnkunden richtet sich nun

auf die Spartengewerkschaft GDL, die für Lokführer und

Zugbegleitpersonal einen neuen Tarif verhandelt. Wegen ihrer

egoistischen Sonderinteressen hat die GDL die Nerven der Reisenden

immer wieder strapaziert. Ihr Versprechen, nicht zu streiken, gilt

dann auch nur für dieses Jahr. Und das ist bekanntlich schon in knapp



drei Wochen vorbei. . .







