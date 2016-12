Rheinische Post: Kommentar /

Vorbild Unicredit

= Von Antje Höning

(ots) - Italiens Banken haben lange geschlafen: Sie

leisten sich ein Filialnetz, als gäbe es weder Konkurrenz noch

Online-Banking. Sie häuften Milliarden an faulen Krediten auf, als

hätten sie nichts aus der Finanzkrise 2007 gelernt. Inzwischen sind

sie eine Bedrohung für den italienischen Staat geworden und damit für

die Euro-Zone. Ein Land wie Italien zu stützen, das über die

Banken-Rettung ins Straucheln gerät, würde die Euro-Zone überfordern.

Vor dem Hintergrund ist es eine gute Nachricht, dass sich die

Unicredit nun am eigenen Schopf aus dem Sumpf ziehen will. Sie

streicht jede zehnte Stelle und besorgt sich Milliarden frisches

Kapital. Normalerweise knickt der Aktienkurs dann ein, bei der

Unicredit sprang er hoch: Besser selbst handeln als weiter

abzuwarten. Richtig so, zumal Europa seine Spielregeln geändert hat:

Bevor Steuerzahler eine Bank retten, müssen erst mal ihre Eigentümer

ran. Dumm zwar, wenn dies Kleinanleger sind wie bei der Bank Monte

dei Paschi. Dennoch ist die Haftung der Bankenunion vernünftig. Wenn

ein Staat meint, seine Kleinanleger schützen zu müssen, muss er es

per Sozialpolitik tun.



