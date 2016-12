Kostenloses Webinar informiertüber Einsatzmöglichkeiten von KWK-Anlagen

Erstes Webinar des neuen KWK-Kompetenzzentrums der KEA Baden-Württemberg wird von Markus Gailfuß vom BHKW-Infozentrum gehalten. Technik, Anwendungsfelder und Wirtschaftlichkeit stehen im Fokus des kostenlosen Webinars.

(PresseBox) - Energiewende bedeutet auch, fossile Energieträger so effizient wie möglich zu nutzen. Gas und Heizöl sollten daher nicht einfach in einem Kessel verbrannt werden, sondern effizient in Anlagen, die nach dem Prinzip einer Kraft-Wärme-Kopplung (KWK) arbeiten.

Das neu gegründete Kompetenzzentrum Kraft-Wärme-Kopplung der KEA Klimaschutz- und Energieagentur Baden-Württemberg GmbH will Erfahrung und Wissen rund um Blockheizkraftwerke bündeln und verbreiten. Es versteht sich als Marktbereiter und Bindeglied zwischen den Akteuren.

Hierzu gehört auch das Angebot von kostenlosen Webinaren.

Erstes KWK-Webinar am 15.12.2016

Das erste Webinar mit dem Titel ?Moderne KWK-Technologien ? Technik und Wirtschaftlichkeit? findet am Donnerstag, 15. Oktober 2016, statt. Das Webinar beginnt um 10:30 Uhr und dauert rund 45 Minuten. Anmeldungen sind unter https://energiekompetenzbw.edudip.com/invite/698e/670372 möglich.

Fragestellungen wie ?Welche Technologien von Kraft-Wärme-Kopplungs-Anlagen gibt es am Markt??, ?Wo findet welche Technik Anwendung?? und ?Wie kann eine Anlage wirtschaftlich betrieben werden?? stehen im Fokus.

Im ersten Teil der Energiekompetenz Webinarreihe ?KWK in Baden-Württemberg? werden diese Fragen an konkreten Beispielen beantwortet.

Der Referent des ersten Webinars wird Markus Gailfuß vom BHKW-Infozentrum Rastatt (https://www.bhkw-infozentrum.de) sein.



Seit 1999 informiert die BHKW-Infozentrum GbR (https://www.bhkw-infozentrum.de) auf zahlreichen Webseiten sowie in Fachzeitschriften über neue Technologien im Bereich alternativer und regenerativer Energieerzeugung mittels Blockheizkraftwerken (BHKW). Außerdem werden die Veränderungen der gesetzlichen Rahmenbedingungen für BHKW-Anlagen und Anlagen der Kraft-Wärme-Kopplung (KWK) erläutert.

Seit dem 15. Oktober 2015 ist das neu gestaltete BHKW-Infozentrum online.

Ab Sommer 2017 wird eine BHKW-Datenbank mit komfortabler Suchfunktion auf der Seite BHKW-Beispiele.de (http://www.bhkw-beispiele.de) online sein.



Außerdem können Interessierte in dem BHKW-Kenndaten-Tool 2015 (http://www.bhkw-kenndaten.de) aus einer Datenbank von mehr als 1.300 KWK-Modulen die technischen Daten sowie die Investitionskosten der jeweils interessanten Leistungsgröße heraus suchen.

Nahezu wöchentlich werden über den derzeit größten internetbasierten BHKW-Newsletter mehr als 11.000 Abonnenten kostenlos informiert (www.bhkw-infozentrum.de/service/newsletter.html).

Im Socialmedia-Bereich posten die Fachleute des BHKW-Infozentrums aktuelle Meldungen auf Facebook (www.facebook.com/bhkw.infozentrum), auf Twitter (www.twitter.com/bhkwinfozentrum) sowie in der XING-Gruppe "Blockheizkraftwerke - Energieversorgung der Zukunft"´(https://www.xing.com/net/blockheizkraftwerke/).





Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Seit 1999 informiert die BHKW-Infozentrum GbR (https://www.bhkw-infozentrum.de) auf zahlreichen Webseiten sowie in Fachzeitschriften über neue Technologien im Bereich alternativer und regenerativer Energieerzeugung mittels Blockheizkraftwerken (BHKW). Außerdem werden die Veränderungen der gesetzlichen Rahmenbedingungen für BHKW-Anlagen und Anlagen der Kraft-Wärme-Kopplung (KWK) erläutert.

Seit dem 15. Oktober 2015 ist das neu gestaltete BHKW-Infozentrum online.

Ab Sommer 2017 wird eine BHKW-Datenbank mit komfortabler Suchfunktion auf der Seite BHKW-Beispiele.de (http://www.bhkw-beispiele.de) online sein.

Außerdem können Interessierte in dem BHKW-Kenndaten-Tool 2015 (http://www.bhkw-kenndaten.de) aus einer Datenbank von mehr als 1.300 KWK-Modulen die technischen Daten sowie die Investitionskosten der jeweils interessanten Leistungsgröße heraus suchen.

Nahezu wöchentlich werden über den derzeit größten internetbasierten BHKW-Newsletter mehr als 11.000 Abonnenten kostenlos informiert (www.bhkw-infozentrum.de/service/newsletter.html).

Im Socialmedia-Bereich posten die Fachleute des BHKW-Infozentrums aktuelle Meldungen auf Facebook (www.facebook.com/bhkw.infozentrum), auf Twitter (www.twitter.com/bhkwinfozentrum) sowie in der XING-Gruppe "Blockheizkraftwerke - Energieversorgung der Zukunft"´(https://www.xing.com/net/blockheizkraftwerke/).





Dies ist eine Pressemitteilung von

BHKW-Infozentrum GbR

Datum: 13.12.2016 - 20:47

Sprache: Deutsch

News-ID 1435948

Anzahl Zeichen: 3170

Kontakt-Informationen:

Firma: BHKW-Infozentrum GbR

Stadt: Rastatt





Diese Pressemitteilung wurde bisher 120 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung