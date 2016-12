Westfalen-Blatt: Das WESTFALEN-BLATT (Bielefeld) zu Aleppo

(ots) - Aleppo ist gefallen. Es ist das Stalingrad

Syriens, die Wende im Bürgerkrieg. Von Gräueln an der

Zivilbevölkerung ist die Rede. Aber niemand kann sagen, wer die

Massaker auf flüchtende Familien, Frauen und Kinder verübt hat. Es

könnten Assads Schergen sein, es könnten aber auch die Islamisten

sein, die die Zivilisten oft als menschliche Schutzschilde

missbrauchen. Aleppo wird nicht nur als Wendepunkt des Bürgerkriegs,

sondern auch als Friedhof der Menschlichkeit in die Geschichte

Syriens und des Nahen Ostens eingehen. Die Opfer sind, wie in jedem

Krieg, die Zivilisten - und die Wahrheit. Humanitäre Korridore hat es

bislang nicht gegeben. Aber auch das war keine Frage der

Menschlichkeit der Kriegsgegner, sondern der Zeit. Man wollte

vollendete Tatsachen schaffen, bevor Trump ins Weiße Haus einzieht.

Nun, da Aleppo gefallen ist, werden Assad, die Russen und die Iraner

diese Korridore wohl bald zulassen. Irgendjemand muss Aleppo wieder

aufrichten, die Trümmer beiseite räumen. Das nächste Ziel wird dann

Rakka sein, die Hauptstadt des Islamischen Staats, im Nordwesten

Syriens. Hier ist die Lage komplizierter. Zwar gilt auch hier das

große Ordnungsschema zum Verständnis für die derzeitigen Verhältnisse

in Nahost: Schiiten gegen Sunniten. Aber hier kommt auch die

kurdische Frage ins Spiel. Denn die Kurden wehren sich gegen die

(sunnitischen) Truppen des türkischen Despoten Erdogan, der trotz

aller öffentlichen Verlautbarungen die sunnitischen Brüder des

Terrorgebildes IS nicht fallen lassen will. Sein Einmarsch in Syrien

gilt nicht einem imaginären Kampf gegen den Islamischen Staat,

sondern dem Krieg gegen die Kurden. Die werden in ihrem Kampf gegen

die türkischen Invasoren nun von Assads Truppen und auch von den

Russen unterstützt. Nach dem Fall Aleppos wird dieser Konflikt nun

offenbar werden, weil Assad und seine Verbündeten ihre Kräfte auf den



Fall von Rakka konzentrieren dürften. Für die Russen ist ein Diktator

Assad von Moskaus Gnaden allemal wichtiger als Erdogan. Und wenn

Putin auch noch die Kurden als Verbündete in der Region gewinnen

kann, dann erst recht. Der künftige US-Präsident Trump wird mit Putin

über eine neue Lage in Nahost reden. Für ihn, wie übrigens auch für

die Israelis, ist ein durch Bürgerkrieg und Zerstörung geschwächter

und abhängiger Assad allemal besser als ein islamistisches Regime in

Damaskus. Terroristisch sind beide Seiten. Die Islamisten aber

bekämen Zulauf aus aller Welt. Viel mehr als Assad fürchtet Trump

jene Fanatiker, die statt der Twin-Towers auch den Trump-Tower in

Schutt und Asche hätten legen können. Und wenn es in der noch

undurchsichtigen künftigen Außenpolitik Washingtons eine Konstante

geben wird, dann diese: keine Gnade für Islamisten.







