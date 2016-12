Westfalenpost: Armuts- und Reichtumsbericht

(ots) - Deutschland ist ein reiches Land. Dennoch steigt die

Zahl der überschuldeten Haushalte seit Jahren; weder die wachsende

Zahl an sozialversicherungspflichtigen Arbeitsplätzen noch der

Mindestlohn - dessen Einführung notwendig und richtig war - haben

daran etwas ändern können. Armut in einem reichen Land kann und muss

bis zu einem gewissen Maß hingenommen werden. Aber sie darf kein

Massenphänomen werden, und Armut darf sich nicht reproduzieren. Wenn

jeder sechste als armutsgefährdet gilt, jeder zehnte überschuldet ist

und jeder zwanzigste hoch verschuldet, wenn Hartz-IV-Karrieren schon

im Kindesalter angebahnt werden - dann ist etwas faul. Zumal sich die

Armut in armen Städten, in armen Stadtvierteln ballt und weiter

verfestigt. Chancengleichheit - eine der Grundlagen unseres

Sozialstaats - ist so nicht mehr gegeben. Der Staat ist gefordert.

Einmal muss die individuelle Armut bekämpft werden - etwa durch einen

gerechten Familienlastenausgleich, der Alleinerziehende und

Kinderreiche merklich besserstellt. Zum anderen müssen wir die

Kommunen endlich wieder handlungs- und gestaltungsfähig machen. Wenn

marode Schulen schon den Jüngsten die Chance auf Aufstieg nehmen, ist

das ein Armutszeugnis.







