Weihnachten und Neujahr unter der Sonne von Somabay: Glanzvolle Festtage in Somabay am Roten Meer



Somabay, Winter 2016: Advent, Advent, ein Lichtlein brennt…. Weihnachtsmärkte, Geschenke-Shopping, Plätzchen backen und viele gute Neujahrs-Vorsätze ausdenken – im Dezember wechseln sich Besinnlichkeit und Hektik ab, alles für die Momente unter dem Weihnachtsbaum und beim guten Rutsch in das neue Jahr.

Wer in der Vorweihnachtszeit, über das Fest, oder an Neujahr relaxen möchte, ist in der Weihnachtswelt von Somabay jedes Jahr aufs Neue goldrichtig, denn hier heißt es: Festtagsstimmung am feinsandigen Strand!

In Somabay, der Traumbucht der Sehnsucht zwischen roten Bergen und silberblau glitzerndem Meer, finden Fans anspruchsvoller Jahresendferien einen Rückzugsort voller Eleganz, Ruhe und Stil. Schön warm, mit einer angenehmen Brise, bietet Somabay 45 Minuten vom Flughafen Hurghada entfernt Urlaubs- und Freizeitvergnügen auf höchstem Niveau sowie Ferienimmobilien der Extraklasse.

Somabay ist einer der spektakulärsten Schätze und luxuriösen Geheimtipps in Ägypten, gelegen am Roten Meer. Somabay ist ein paradiesisches Refugium voller preisgekrönter Innovationen, das seinesgleichen sucht und steht als ganzheitliche Destination für internationale Luxus-Standards, ökologische wie soziale Verantwortung und lukullische Genüsse vom Feinsten. Der perfekte Ort, um die Feiertage zu verleben und aktiv in das Jahr 2017 zu starten.

Somabay bietet ein hohes Niveau an Einrichtungen für alle Ferieninteressen: jeglichen Wassersport, spektakuläre Tauchplätze, eines der besten und größten Thalasso und Spa Center Ägyptens, einen belebten Yachthafen und den malerischen und mehrfach prämierten Championship Golf Course aus der Feder des renommierten Golfplatzdesigners Gary Player.

Im Kempinski Hotel Soma Bay erstrahlt das schöne Domizil in festlicher Beleuchtung. Tolle Angebote warten, beispielsweise bei einem 7-tägigen Aufenthalt von Weihnachten bis Silvester mit tollen Extras wie Besuch vom Weihnachtsmann, Weihnachtsgala und Neujahrsempfang.

Buchbar unter https://www.kempinski.com/en/soma-bay/hotel-soma-bay/

Auch im Westin Soma Bay Golf Resort und Spa stehen die Zeichen auf Feiertagsfreude – und das zum unschlagbaren Preis-Leistungs-Verhältnis mit möglichem Rabatt von 20 % und vielen Goodies – Buchungen siehe hier http://deals.westin.com/The-Westin-Soma-Bay-Golf-Resort-&-Spa-4243/special-offers.





www.somabay.com

www.facebook.com/somabay



Pressekontakt

Katja Zimmer

Powerbroker Public Relations

PR Advisors to Somabay



Bettinastraße 30

60325 Frankfurt

Germany

Direkt: +49.69.97461302

katja(at)powerbroker-pr.de



Copyright alle Bilder (sofern nicht anders ausgewiesen): Somabay 2016

(at) 2016 Abu Soma Development Company

Mailing Address: 4 Hassan Sabry Street, Zamalek, Cairo, Egypt. T: +20 2 2735 7510 | F: +20 2 2735 1116

























Kommentare zur Pressemitteilung