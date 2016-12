NOZ: Armutsforscher Butterwegge: Bundesregierung verharmlost Problem der wachsenden Armut in Deutschland

(ots) - Armutsforscher Butterwegge: Bundesregierung

verharmlost Problem der wachsenden Armut in Deutschland



Kandidat der Linken fürs Bundespräsidentenamt fordert Erhöhung des

Mindestlohns auf zehn Euro - DGB: Niedriglohnsektor austrocknen



Osnabrück. Der Kölner Armutsforscher Christoph Butterwegge wirft

der Bundesregierung vor, "das Problem der wachsenden Armut in

Deutschland zu verharmlosen". Butterwegge, der auch Kandidat der

Linken für die Wahl des Bundespräsidenten ist, sagte der "Neuen

Osnabrücker Zeitung" (Mittwoch), auch die seit 2010 im Schnitt

gestiegenen Reallöhne seien kein Grund zur Beruhigung.



Butterwegge reagierte auf den Entwurf des fünften Armuts- und

Reichtumsberichtes der Bundesregierung. Er betonte: "Laut dem Bericht

sind die Reallöhne zwar gestiegen. Das betrifft aber nicht den

Niedriglohnsektor, in dem mittlerweile ein Viertel aller

Beschäftigten angestellt ist." Dass zudem die Zahl der überschuldeten

Haushalte in einer guten Konjunkturphase zugenommen habe,

verdeutliche, "wie tief gespalten die Gesellschaft ist". Dem Bericht

zufolge gab es im Jahr 2006 insgesamt 1,64 Millionen überschuldete

Haushalte. Im laufenden Jahr sind es 2,05 Millionen.



Um Armut zu bekämpfen, forderte Butterwegge unter anderem eine

Anhebung des Mindestlohns auf wenigstens zehn Euro: "Der gesetzliche

Mindestlohn von 8,50 Euro beziehungsweise 8,84 Euro ab kommendem Jahr

ist zu gering. Der Niedriglohnsektor ist der Wegbereiter der Armut."



Auch DGB-Vorstandsmitglied Stefan Körzell beklagte in der "Neuen

Osnabrücker Zeitung", dass die Zahl der überschuldeten Bürger steige.

"Diese Entwicklung ist nicht vom Himmel gefallen, sie wurde durch den

politisch gewollten und geförderten Ausbau des Niedriglohnsektors

befördert." Die arbeitsmarktpolitischen Korrekturen der letzten Jahre

allein könnten diesen Trend nicht stoppen, sagte Körzell. "Wir müssen



mehr tun: den Niedriglohnsektor austrocknen und Einkommen und

Vermögen gerecht besteuern."







Pressekontakt:

Neue Osnabrücker Zeitung

Redaktion



Telefon: +49(0)541/310 207



Original-Content von: Neue Osnabr?cker Zeitung, übermittelt durch news aktuell



Dies ist eine Pressemitteilung von

Neue Osnabrücker Zeitung

Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 14.12.2016 - 05:00

Sprache: Deutsch

News-ID 1435966

Anzahl Zeichen: 2444

Kontakt-Informationen:

Firma: Neue Osnabrücker Zeitung

Stadt: Osnabrück





Diese Pressemitteilung wurde bisher 134 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung