Neues Online-Spiel zu Weihnachten: Schnelle Reaktion und Aufmerksamkeit testen

Passend zur Weihnachtszeit hat cut-e, Spezialist für innovatives Online-Assessment in der Personalarbeit, das kostenloses Online-Spiel "flakeFun" entwickelt. Im Computer-Spiel klicken die Spieler in einer einer Minute auf so viele lächelnde Schneeflocken wie möglich und testen ihre schnelle Reaktionsfähigkeit.

(firmenpresse) - Spiele, Gamification und spielbasierte Assessments werden häufig neben traditionellen psychometrischen Assessments eingesetzt, um Bewerber innerhalb des Personalauswahlprozesses zu bewerten und eine ansprechende Kandidatenerfahrung zu ermöglichen. Solche Assessments können Personalverantwortliche unterstützen, gerechte und objektive Auswahlentscheidungen zu treffen. Zudem erzeugen sie ein modernes Unternehmensimage und die Bewerber haben durch einen spielerisch dargestellten Auswahlschritt ein positives Erlebnis. Passend zur Weihnachtszeit hat cut-e, Spezialist für innovatives Online-Assessment in der Personalarbeit, das kostenloses Online-Spiel "flakeFun" entwickelt. Hier können Interessierte spielerisch testen, in wieweit sie konzentriert und reaktionsschnell sind. Das sind Eigenschaften, die für viele Berufe sehr wichtig sind.



Im Online-Game "flakeFun" rieseln die Schneeflocken vom oberen Bildschirmrand. Innerhalb einer Minute müssen Nutzer auf so viele lächelnde Schneeflocken wie möglich klicken. Erwischt man eine lächelnde Flocke, verwandelt sie sich in einen Stern. Klickt man hingegen auf eine unglückliche Flocke, wird diese zu Schneematsch.



„Unser neues Spiel ist eine lustige Herausforderung, mit der Nutzer ihre Reaktionszeit und ihre Fähigkeit, schnelle und präzise Entscheidungen zu treffen, testen können“, erklärt Dr. Achim Preuß, Gründer und Geschäftsführer der cut-e Group. „Studien zeigen, dass die Stimmung steigt und Menschen leistungsfähiger werden, wenn sie sich auf fröhliche Emoticons konzentrieren. Fröhlichkeit ist ansteckend und wenn Menschen glücklich sind, kann sich das auch positiv auf ihr Umfeld auswirken. Indem man sich auf positive Aspekte konzentriert und alles Negative vermeidet, bereitet das Spiel darauf vor, der Weihnachtszeit mit einer positiven Einstellung und neuem Enthusiasmus zu begegnen. Man kann die Zeit dadurch mehr genießen und auch das Umfeld wird davon profitieren.“ Zudem haben Spiele ein großes Potenzial für Unternehmen."Aber in diesem Fall hatten unsere Testdesigner einfach nur Spaß daran, ein spannendes Online-Spiel zu entwickeln, das man so oft wiederholen kann, wie man möchte“, ergänzt Dr. Preuß. „Denn Nutzer können dadurch ihre gute Stimmung steigern und vielleicht die Festtage noch mehr genießen.“





"flakeFun" kann unter folgendem Link gespielt werden: http://flakefun.cut-e.com









Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://flakefun.cut-e.com



Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Die cut-e Gruppe, ein Unternehmen mit Sitz in Hamburg, ist weltweit führend in der Entwicklung und Umsetzung von innovativen Online-Tests und Fragebögen für die Rekrutierung, Auswahl und Entwicklung. cut-e hilft Unternehmen, Mitarbeiter mit den passenden Fähigkeiten zu finden. Heute verarbeitet cut-e jedes Jahr die Assessmentergebnisse von 12 Millionen Tests und Fragebögen in 70 Ländern und 40 Sprachen. Führende Unternehmen wie Allianz, Siemens, Commerzbank, Lufthansa und die Deutsche Telekom zählen zu den Auftraggebern von cut-e.

http://www.cut-e.com

Dies ist eine Pressemitteilung von

Redaktionsbüro Beatrix Polgar-Stüwe

Leseranfragen:

cut-e GmbH, Großer Burstah 18-32, 20457 Hamburg, Tel: +49 (0) 40-3250 3890, http://www.cut-e.com, E-Mail: press(at)cut-e.com



Datum: 14.12.2016 - 06:35

Sprache: Deutsch

News-ID 1435969

Anzahl Zeichen: 2744

Kontakt-Informationen:

Firma: Redaktionsbüro Beatrix Polgar-Stüwe



Meldungsart: Erfolgsprojekt

Versandart: Veröffentlichung

Freigabedatum: 14.12.2016



Diese Pressemitteilung wurde bisher 134 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung