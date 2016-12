Wie Philips, Ericsson und DSM ihre IP-Strategie und organisatorischen Abläufe optimieren, um den Umsatz zu steigern

Nordische Unternehmen sind starke Innovatoren und frühe Anwender

neuer Technologien und Lösungen, verstehen sich auf die Lösung von

Problemen, zeichnen sich durch hohe Engineering- und

Software-Kompetenz aus und verfolgen einen umweltbewussten

technologischen Ansatz. Die Ausrichtung der

Intellectual-Property-Strategie auf die Unternehmensstrategie ist

entscheidend, wenn Sie das geistige Eigentum Ihres Unternehmens als

In diesem Sinne freut sich Legal IQ, den Start des Forums "Nordic

IPR" anzukündigen, das vom 10. bis 12. April 2017 in Kopenhagen

Ziehen Sie die Vorteile aus einem vertrauten und interaktiven

Format, um Maßstäbe zu setzen und von der Spitze der Industrie zu

- Erfahren Sie über die wirtschaftliche Bedeutung, die eine wirksame

Kommunikation von IP für Ihr Unternehmen hat - Beitrag von Bobby

Mukherjee, Chief Counsel IP and Technology Law, BAE Systems

- Beurteilen Sie die erheblichen Vorteile, die eine Ausrichtung von

Lizenzierungsstrategien auf die strategischen Interessen des

Produktgeschäfts hat - Beitrag von Thomas Steffen, Senior Director

IP Portfolio Management, Philips Intel

- Analysieren Sie wichtige Strategien, die sich im Wandel der Zeit

weiterentwickeln - Beitrag des Ericsson-Repräsentanten Peter

Ericsson-Nester, Director Defensive IPR Strategy, Ericsson

- Entdecken Sie, wie Sie die Erfolgsrate Ihrer IP-Bewertung steigern

können, um den potenziellen Wert Ihrer Technologie und Kenntnisse

besser zu ermitteln - Beitrag und Beispiele von Ruth Donners,

Director of Licensing, DSM

- Lernen Sie am erfolgreichen Beispiel von Philips, wie Sie die

strategische Ausrichtung innerhalb Ihrer eigenen Organisation

Intellectual Property, Philips Lighting

- Diskutieren Sie die wichtigsten Strategien, um sicherzustellen,

dass Sie den Diamanten im Ungeschliffenen finden und die Zukunft im

Hinblick auf Ihr IP-Portfolio besser voraussagen können - Beitrag

Die vollständige Liste der Redner und Sessions finden Sie im

folgenden Download >> https://www.nordicipr.com/agenda-mc



Das Programm, Veranstaltungsdetails sowie Anmeldeinformationen für

das Forum erhalten Sie auf https://defencelogistics.iqpc.co.uk/,

unter der Rufnummer +44(0)20-7036-1300 oder per E-Mail an

Pressekontakt:

Faith Arinaitwe, Marketing Manager IQPC: faith.arinaitwe(at)iqpc.co.uk

oder unter der Rufnummer +442070361302. Die Presse ist zu diesem

wichtigen Branchengipfel herzlich eingeladen. Wenn Sie einen

kostenlosen Presseausweis wünschen, setzen Sie sich bitte per E-Mail

