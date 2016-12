Gewichtsreduktion trotz metabolischem Syndrom

Wenn der Körper die Abnahme verweigert

(LifePR) - Schlank und fit, das möchte sicherlich heute jeder sein. Unsere Lebenserwartung steigt immer mehr an. Das liegt zum einen an den guten medizinischen Möglichkeiten, aber auch zum Zweiten daran, dass wir uns heute deutlich abwechslungsreicher ernähren können. Doch was, wenn der Körper einfach nicht abnehmen will, oder kann? Das kann an dem so genannten metabolischen Syndrom liegen, das hier im Folgenden erklärt werden soll.

Metabolisches Syndrom ? was bedeutet das?

Das metabolische Syndrom beschreibt eine Sammlung an unterschiedlichen Symptomen, welche alle mit dem Stoffwechsel zusammenhängen. Dazu zählen unter anderem auch Bluthochdruck, Insulinresistenz, Übergewicht oder die Dyslipoproteinämie. Weiterhin kommen andere symptomatische Krankheitsbilder hinzu. Der Stoffwechsel steht hierbei klar im Fokus. Doch was bedeutet das konkret und woher kommt das Syndrom? Das wird vielen leider nicht schmecken, aber in der Regel ist es das Ergebnis eines zu gemütlichen Lebensstils, der in Kombination mit einer ungesunden Ernährung steht. Sowohl Frauen als auch Männer können das metabolische Syndrom aufweisen und sind häufig in der Tat selber daran schuld, da es über Jahre hinweg gezüchtet wurde. In der Umgangssprache trägt das metabolische Syndrom den klangvollen Namen ?Wohlstandskrankheit?, welches es im Prinzip auf den Punkt bringt. Wer über Jahrzehnte sich ungesund ernährt, kaum bewegt und lieber den Lieferservice anruft oder Fast Food konsumiert, dazu noch täglich reichlich Limo in sich hineinschüttet, leidet früher oder später am metabolischen Syndrom. Diese Stoffwechsel-Probleme machen es dann sehr schwer, das angesammelte Gewicht wieder loszuwerden. Der Grund? Der Stoffwechsel ist die Grundlage um eine Gewichtsreduktion und Fettverbrennung überhaupt zu erreichen oder anzuregen.

Woher weiß ich, ob ich auch betroffen bin?

Dazu gibt es einen ganz einfachen Selbsttest. Um eine konkrete Diagnose zu stellen, sollte der Arzt konsultiert werden. Anhand eines Blutbildes kann er diagnostizieren, ob mögliche Stoffwechselprobleme bestehen. Wer allerdings über eine Bauchfettleibigkeit leidet, erhöhte Serum-Triglycerid Werte aufweist und einen zu niedrigen HDL-Cholesterinwert hat fällt bereits in den gefährdeten Personenkreis. Ist der Blutzucker erhöht und der Nüchtern Blutzucker ebenfalls zu hoch, so besteht der Verdacht auf das metabolische Syndrom.



Gegen das metabolische Syndrom vorgehen

Um zukünftig abnehmen zu können und bald wieder einen gesünderen Körper zu besitzen, sollte der Lebensstil unbedingt umgestellt werden. Eine ausgewogene, auf die persönlichen Bedürfnisse abgestimmte Ernährung, sowie Bewegung müssen auf Dauer eingehalten werden. Die Ernährung kann durch einen Ernährungsberater begleitend umgestellt werden. Erst wenn diese Schritte gegangen sind, kann auch die Gewichtsreduktion erfolgen, denn erst dann ist der Stoffwechsel in so einem Maße wiederhergestellt, dass der Körper eine Fettverbrennung überhaupt zulassen kann. Ein funktionierender Stoffwechsel ist auch bei vermeintlich gesundem Lebensstil sehr wichtig. Wer raucht, regelmäßig Alkohol trinkt und reichlich Kaffee konsumiert, läuft ebenfalls Gefahr seinen Stoffwechsel zu senken. Das kann ein langsamer schleichender Prozess werden. Deswegen kann nur empfohlen werden, auf den Stoffwechsel zu achten. Informationen zu diesem Thema, sowie Möglichkeiten einen straffen Body zu erhalten, finden Sie unter www.art-of-beauty.com.

Verfasser:

Leoni-Daniela Unfried PR





Über Art of Beauty e. K.

Eine wahre Erfolgsgeschichte

- 1896 Gründung der Medizinal-Drogerie und Ärztebedarfhandel

- 1911 Großhandel mit Krankenhausbedarf und Lieferung an Ärzte und Bader

- 1932 Ausbau um eine Farbenfabrikation für Handel und Landwirtschaft

- 1952 Herstellung und Vertrieb von Kosmetikartikeln sowie Parfums

- 1996 Gründung eines Unternehmens für den Vertrieb von medizintechnischen Geräten zur intermittierenden, apparativen Kompreessionstherapie für Lymphödempatienten.

- 1997 Eröffnung des Geschäftsbereichs ?Art of Beauty? für medizinische Kosmetik und Dermatologie

- 1998 Eröffnung von Vertriebsbüros in Österreich und der Schweiz

- 1999 Eröffnung eines Vertriebsbüros in Spanien

- 2000 Eröffnung eines Vertriebsbüros in Ungarn; neue Produktentwicklung: DecouVie

- 2001 Eröffnung eines Vertriebsbüros in Frankreich; neue Produktentwicklung: Ballancer professional

- 2003 Eröffnung von Vertriebsbüros in Polen und Rumänien; neue Produktentwicklung: Infraschall-Behandlungsliege

- 2004 DecouVie GmbH Orthomolekulare Nahrungsergänzungsmittel und Medizinprodukte

- 2006 Art of Spa GbR: exklusive Treatments aus aller Welt für Hotels und Day-Spas

- 2007-2009 Verschiedene Neuheiten und Produktverbesserungen der Ballancer-Serie

- 2010 Equilea FatSplitter, neue Behandlungsmöglichkeiten mit Ultraschall und Kavitation

- 2012 Zero-Vibe, horizontale Schwingung für den Reha- und Fitnessbereich

- 2014 Neue Behandlungsgele und Shapeware MicroPant für das Ballancer Konzept. Neues Produkt Ballancer 606 touch mit 25 Programmen

- 2015 Equilea Incident Light LED Maske mit Hyaluron-Gel

Wir wollen Kundennähe!

Mit mittlerweile mehr als 35 Mitarbeitern und Partnerfirmen im In- und Ausland sind wir da, wo Sie uns brauchen: vor Ort! Unser Außendienst steht mit 10 kompetenten Mitarbeitern zur Verfügung.

Sie brauchen Lösungen und Konzepte!

Alles, was wir anbieten, prüfen wir vorher mit unseren Premium-Kunden auf Herz und Nieren. Im Vordergrund stehen dabei Rentabilität, Nutzen für Schönheit und Gesundheit, nutzerfreundliche Bedienung und Anwendungssicherheit. Wir reden nicht nur davon, dass wir zum Erfolg unserer Kunden beitragen, wir tun es.

Wir bieten Qualität und Kompetenz!

In der Beratung und Betreuung ebenso wie bei den Produktentwicklungen stehen Qualität und fachliches Know-how für uns immer an erster Stelle. Darauf können sich unsere Kunden verlassen.

Wir investieren in Innovation und Zukunft!

?Zu wissen, wie man etwas macht, ist nicht schwer. Schwer ist nur, es zu machen.? (Cicero)

Die stetige Suche nach neuen Techniken und Produkten sowie nach Verbesserungen auf allen Ebenen wird durch unsere internationale Präsenz noch effizienter. Bei neuen Produkten sind Sie als unsere Kunden der wichtigste Faktor. Wir freuen uns deshalb jederzeit über Ihre Anregungen, Vorschläge und Marktbeobachtungen. Nur in Zusammenarbeit mit den Anwendern können wir zielgenau die Produkte konzipieren, die der Markt braucht.

Wir suchen Partnerschaft!

?Jedermann will einen Freund haben, aber niemand gibt sich die Mühe, auch einer zu sein.? (Alfred Kerr)

Unser Verständnis partnerschaftlicher Zusammenarbeit beruht auf dem Respekt vor der Persönlichkeit jedes Einzelnen. Wir wünschen uns dauerhafte Beziehungen zu unseren Kunden, geprägt von Vertrauen, gegenseitiger Wertschätzung und Hilfestellung. Wir werden alles für Sie tun, was man auch für einen Freund tun würde.

Ihnen und uns wünsche ich viel Erfolg auf diesem Weg, damit wir auch in Zukunft gemeinsam auf unsere Leistungen stolz sein können.

Rehlingen, den 1. Februar 2016

Daniel Kufer

Inhaber





Unternehmensinformation / Kurzprofil:

