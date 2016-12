Aurora Solar Technologies erhält großen Auftrag von LG Electronics



North Vancouver, BC, Kanada, 13. Dezember 2016 - Aurora Solar Technologies Inc. (Aurora oder das Unternehmen) (TSX.V: ACU, OTCBB: AACTF, FWB: A82), ein Marktführer bei der Inline-Messung und Steuertechnologie für die Fotovoltaikbranche, freut sich, bekannt zu geben, dass es einen Auftrag von LG Electronics Inc. aus Südkorea erhalten hat. Die Bestellung umfasst 12 Decima CD-Systeme und eine Anzahl von Veritas-Server für mehrere Produktionsanlagen und soll noch vor Ende Februar 2017 ausgeliefert werden.



Über LG Electronics:

LG Electronics Inc. ist ein weltweit führendes und innovatives Technologieunternehmen in den Bereichen Verbraucherelektronik, Mobilfunk und Haushaltsgeräte. Das Unternehmen beschäftigt mehr als 87.000 Mitarbeiter in 113 Betrieben - einschließlich von 96 Tochtergesellschaften - rund um den Globus. Das Unternehmen erzielte 2016 einen weltweiten Umsatz in Höhe von 48,06 Milliarden $. LG besteht aus vier Geschäftsbereichen: Home Entertainment, Mobilfunk, Haushaltsgeräte sowie Klimaanlagen und Energielösungen.



Über Aurora:

Aurora Solar Technologies entwickelt Mess- und Steuerungstechniklösungen, die Solarzellenherstellern die Möglichkeit bieten, ihre Fertigungszahlen zu steigern, Kosten zu senken, Abfall zu reduzieren und höhere Margen zu erzielen. Das Unternehmen mit Firmensitz in North Vancouver (Kanada) wurde von führenden Experten der Messtechnik, Halbleitertechnik und Automatisierungstechnik gegründet. Die Aktien des Unternehmens werden an der TSX Venture Exchange unter dem Börsensymbol ACU gehandelt. Das Unternehmen war vormals unter dem Namen ACT Aurora Control Technologies bekannt. Weitere Informationen finden Sie auf der Website von Aurora unter www.aurorasolartech.com.



Nähere Informationen erhalten Sie über:





Michael Heaven, P.Eng., MBA

President & Chief Executive Officer

Aurora Solar Technologies Inc.

Tel: +1 (778) 241-5000

info(at)auroracontrol.com

www.aurorasolartech.com



Ansprechpartner für Investoren:



Nina Lafleur

Tel: +1 (604) 679-9964

info(at)auroracontrol.com





Aurora Solar Technologies Inc.

Aurora entwickelt, produziert und vertreibt Inline-Messsysteme für den Photovoltaiksektor. Die Produkte für Inline-Echtzeitmessung und Steuerungstechnik bieten Herstellern von Photovoltaikzellen die Möglichkeit, ihre Produktionskosten zu senken und ihre Rentabilität zu steigern.





Firma: Aurora Solar Technologies Inc.

Stadt: Wien





