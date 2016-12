Preistief bei schnellem Internet - neun Prozent günstiger als vor einem Jahr

(ots) -

Bis zu 15 Prozent Preisrückgang bei Doppelflatrates mit 50 MBit/s

in Dresden und Leipzig / Highspeed-Internet durchschnittlich elf

Prozent günstiger als Tarife mit Standardgeschwindigkeit (16 MBit/s)



Schnelles Internet war im November günstig wie nie. Eine

Doppelflatrate (Internet & Telefon) mit mindestens 50 MBit/s kostete

im Schnitt 26,02 Euro effektiv pro Monat und damit neun Prozent

weniger als im Vorjahresmonat (Ø 28,52 Euro effektiv p. M.). Je nach

Wohnort fielen die Effektivpreise, die alle Kosten und

Vergünstigungen innerhalb der Vertragslaufzeit einschließen, zum Teil

noch stärker: in Dresden um 15 Prozent, in Leipzig um zwölf Prozent.*



Positiv für Internet-Kunden: Für Tarife mit 50 MBit/s zahlten sie

im November 2016 durchschnittlich elf Prozent weniger als für

Internetverträge mit nur 16 MBit/s.



"Internet-Provider mit Bandbreiten ab 50 MBit/s im Angebot sind

häufig Kabelanbieter, die eigene Netze betreiben", sagt Erwin

Biebrich, Geschäftsführer im Bereich Telekommunikationsdienste bei

CHECK24.de. "Dadurch müssen sie keine Gebühren für die Netznutzung

zahlen und können mehr Leistung zu besseren Preisen anbieten."



Highspeed-Internet im Schnitt neun Prozent, in Dresden sogar 15

Prozent günstiger als vor einem Jahr



Zwischen November 2015 und November 2016 fiel der

durchschnittliche Effektivpreis für Doppelflatrates mit mindestens 50

MBit/s im Schnitt der 50 größten deutschen Städte um neun Prozent -

ein Unterschied von 30 Euro pro Jahr.



In einigen Großstädten sank der Durchschnittspreis sogar noch

stärker. In Dresden zahlten Internetkunden für eine Doppelflatrate

mit Highspeed-Internet im Schnitt 15 Prozent weniger als vor einem

Jahr, in Leipzig waren es zwölf Prozent. Auch die Flatrates mit

Standardgeschwindigkeit (mindestens 16 MBit/s) sanken in den beiden



sächsischen Städten um vier bzw. drei Prozent.



Regional und temporär unterscheiden sich die durchschnittlichen

Effektivpreise für Internet-Tarife vor allem durch Sonderaktionen mit

Neukundenboni oder Wechselprämien der Provider. In Hamburg und Berlin

sanken die Preise für schnelles Internet mit 50 MBit/s innerhalb des

vergangenen Jahres nur um drei bzw. vier Prozent. Die Preise für

Internet-Tarife mit 16 MBit/s stagnierten im gleichen Zeitraum (plus

ein Prozent bzw. null Prozent).



Schnelles Internet im Schnitt elf Prozent günstiger als Tarife mit

Standardgeschwindigkeiten



Im Schnitt der 50 größten deutschen Städte waren Doppelflatrates

mit 50 MBit/s im November rund elf Prozent günstiger als langsamere

Tarife mit nur 16 MBit/s. Das heißt, effektiv zahlen Verbraucher

weniger für mehr Leistung.



Besonders freuen können sich Kunden in Dresden. Hier waren die

schnelleren Tarife im Schnitt knapp 19 Prozent günstiger. Auch in

Bielefeld, Chemnitz und Nürnberg ist die Differenz mit jeweils rund

17 Prozent überdurchschnittlich groß. Einzig in Bonn sind

Doppelflatrates mit 50 MBit/s durchschnittlich drei Prozent teurer

als langsamere 16 MBit/s-Tarife.



*weitere Informationen zur Methodik und weitere Ergebnisse unter:

http://ots.de/I6dAU



Über die CHECK24 GmbH



Die CHECK24 GmbH ist Deutschlands großes Vergleichsportal im

Internet und bietet Privatkunden Versicherungs-, Energie-, Finanz-,

Telekommunikations-, Reise- und Konsumgüter-Vergleiche mit

kostenloser telefonischer Beratung. Die Anzeige der

Vergleichsergebnisse erfolgt völlig anonym. Dabei werden Preise und

Konditionen von zahlreichen Anbietern durchsucht, darunter über 300

Kfz-Versicherungstarife, über 1.000 Strom- und über 850 Gasanbieter,

mehr als 30 Banken, über 250 Telekommunikationsanbieter für DSL und

Mobilfunk, über 5.000 angeschlossene Shops für Elektronik, Haushalt &

Autoreifen, mehr als 150 Mietwagenanbieter, über 400.000 Hotels, mehr

als 700 Fluggesellschaften und über 90 Pauschalreiseveranstalter.



CHECK24-Kunden erhalten für alle Produkte konsequente Transparenz

durch einen kostenlosen Vergleich und sparen mit einem günstigeren

Anbieter oft einige hundert Euro. Internetgestützte Prozesse

generieren Kostenvorteile, die an den Privatkunden weitergegeben

werden. Das Unternehmen CHECK24 beschäftigt über 800 Mitarbeiter mit

Hauptsitz in München.







