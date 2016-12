iTAC Software AG übernimmt DUALIS GmbH IT Solution

APS ergänzt die Industrie 4.0-Plattform iTAC.IoT.Suite

(firmenpresse) - Montabaur, 14. Dezember 2016 - Die iTAC Software AG, international agierender IoT-Spezialist, hat den APS-Software-Hersteller DUALIS GmbH IT Solution übernommen. Elementares Ziel der Akquisition ist es, die etablierte Advanced-Planning-and-Scheduling-(APS)-Lösung GANTTPLAN von DUALIS in die Industrie-4.0-Plattform iTAC.IoT.Suite zu integrieren. Durch die Übernahme wird die starke Marktposition der iTAC Software AG im Bereich der MES/IoT-Lösungen für die produzierende Industrie signifikant ausgebaut. iTAC ist ein eigenständiges Unternehmen des Dürr-Konzerns. Die Übernahme von DUALIS unterstützt die Dürr-Strategie "digital(at)Dürr".

Die iTAC Software AG hat 100 Prozent der Anteile an der DUALIS GmbH IT Solution mit Wirkung zum 2. Dezember 2016 erworben. Die DUALIS-Standorte in Dresden und Lemgo mit allen Mitarbeitern, inklusive Management, bleiben erhalten. Das Unternehmen agiert weiterhin eigenständig und soll seine Marktposition weiter ausbauen.

Die 1990 gegründete DUALIS GmbH IT Solution ist auf die Entwicklung von Software und Dienstleistungen rund um Simulation, Prozessoptimierung und Auftragsfeinplanung in der Industrie spezialisiert. Zum Portfolio zählen das Feinplanungstool GANTTPLAN sowie ISSOP (Intelligente Software für Simulation und Optimierung in Produktion und Logistik) und die 3D-Produktsuite Visual Components, die als Third Party-Produkt vertrieben wird.

Die iTAC Software AG treibt gemeinsam mit dem Mutterkonzern Dürr die Digitalisierung von Produktionsprozessen in der Industrie voran. Im Rahmen der Strategie "digital(at)Dürr" werden smarte Lösungen für die zunehmende Digitalisierung und Vernetzung der industriellen Produktion entwickelt. Hierzu zählt unter anderem die iTAC.IoT.Suite, die auf dem MES von iTAC und auf EcoEMOS von Dürr basiert. iTAC wurde für die Internet-of-Things-Fähigkeit seiner Produkte kürzlich als "Industrie 4.0/IoT Leader Germany" im "Industrie 4.0/IoT-Vendor Benchmark 2017" der Experton Group ausgezeichnet.

APS ergänzt Industrie-4.0-Plattform von iTAC

Das APS GANTTPLAN, das in zahlreichen Unternehmen im Produktions- und Dienstleistungssektor zum Einsatz kommt, stellt eine ideale Ergänzung der Industrie-4.0-Plattform iTAC.IoT.Suite dar und wird künftig einen elementaren Bestandteil der Lösung bilden.

Heike Wilson, Geschäftsführerin bei DUALIS, erklärt: "Mit unserem APS wird die iTAC.IoT.Suite logisch ergänzt. Seit vielen Jahren ist unser GANTTPLAN erfolgreich an MES- und ERP-Lösungen angedockt. Jetzt gehen wir einen Schritt weiter und integrieren den Planungskern fest in die iTAC-Industrie-4.0-Plattform. Wir stehen mit unserem APS-Standard jedoch auch weiterhin für andere Partner zur Verfügung. Mit den Strukturen und Technologien von iTAC und Dürr im Rücken können wir weiter wachsen und den großen Sprung ins IoT-Zeitalter machen."

DUALIS wird neben mittelständischen Kunden künftig auch große Unternehmen adressieren. Peter Bollinger, CEO der iTAC Software AG, unterstreicht diesen Aspekt: "Ich sehe sowohl national als auch international großes Potenzial, dass wir uns mit der um ein APS ergänzten I4.0-Plattform iTAC.IoT.Suite sowie der Finanzstärke und Erfahrung von Dürr an der Spitze des Marktes für fabriknahe IoT-Lösungen positionieren."

"Die DUALIS-Lösung fügt sich perfekt in unsere Strategie ein, da sie in Kombination mit MES den Kern von IoT-Anwendungen in der Fabrik bildet. Denn Planungsprozesse werden durch die angestrebte Losgröße-1-Fertigung immer komplexer und es gilt, Fabriken und Anlagen mit riesigen Datenmengen zu beherrschen. Das APS innerhalb der iTAC.IoT.Suite wird daher auf GANTTPLAN-Algorithmen, die besonders präzise und leistungsfähig sind, basieren", erklärt Dieter Meuser, CTO der iTAC Software AG.





http://www.itacsoftware.de



Die iTAC Software AG, ein eigenständiges Unternehmen des Maschinen- und Anlagenbaukonzerns Dürr, bietet internetfähige Informations- und Kommunikationstechnologien für die produzierende Industrie. Das 1998 gegründete Unternehmen zählt in Deutschland zu den führenden MES-Herstellern. Die iTAC.MES.Suite ist ein Cloud-fähiges Manufacturing Execution System, das weltweit bei Unternehmen unterschiedlicher Industriezweige wie Automobil/-zulieferung, Elektronik/EMS/TK, Medizintechnik, Metallindustrie und Energie zum Einsatz kommt. Weitere Systeme und Lösungen wie die iTAC.IoT.Suite zur Umsetzung der Industrie 4.0-Anforderungen runden das Portfolio ab. Die Philosophie von iTAC ist es, Menschen, Daten und Systeme miteinander zu verbinden.



Die iTAC Software AG hat ihren Hauptsitz in Montabaur in Deutschland sowie eine Niederlassung in den USA und verfügt über ein weltweites Partnernetzwerk für Vertrieb und Service.



Der Dürr-Konzern zählt zu den weltweit führenden Maschinen- und Anlagenbauern. Produkte, Systeme und Services von Dürr ermöglichen hocheffiziente Fertigungsprozesse in unterschiedlichen Industrien. Rund 60% des Umsatzes entfallen auf das Geschäft mit Automobilherstellern und -zulieferern. Weitere Abnehmerbranchen sind zum Beispiel der Maschinenbau, die Chemie- und Pharmaindustrie und die holzbearbeitende Industrie.

iTAC Software AG

punctum pr-agentur GmbH

Ulrike Peter

Neuer Zollhof 3

40221 Düsseldorf

pr(at)punctum-pr.de

+49 (0)211-9717977-0

http://www.punctum-pr.de



iTAC Software AG

Michael Fischer

Montabaur

+49 (0)2602 1065-217





