Lessing und Brecht 2017 an der Dittchenbühne

Zwei große Theaterprojekte bereitet das Elmshorner „Forum Baltikum – Dittchenbühne“ für das kommende Jahr 2017 vor: Im Februar wird „Nathan der Weise“ von Gotthold Ephraim Lessing Premiere haben, und im Sommer folgt dann „Puntila und sein Knecht Matti“ von Berthold Brecht. Das Publikum kann sich auf zwei Theater-Highlights freuen.

(firmenpresse) - (Elmshorn / 14. Dezember 2016) Zwei große Theaterprojekte bereitet das Elmshorner „Forum Baltikum – Dittchenbühne“ für das kommende Jahr 2017 vor: Im Februar wird „Nathan der Weise“ von Gotthold Ephraim Lessing Premiere haben, und im Sommer folgt dann „Puntila und sein Knecht Matti“ von Berthold Brecht. Das Publikum kann sich auf zwei Theater-Highlights freuen.



Lessings Drama „Nathan der Weise“ wurde 1783 in Berlin uraufgeführt. Es spielt während des Dritten Kreuzzuges (1189 bis 1192) in Jerusalem und behandelt den nicht nur religiösen Konflikt zwischen Judentum, Christentum und Islam – eine überaus aktuelle Themenstellung. Lessing zeigt, dass Humanität und Toleranz Gräben überwinden und friedliches Miteinander möglich machen können. Am Ende des Dramas wird deutlich, dass alle drei Religionen in einer Familie vertreten und so unzertrennlich miteinander verbunden sind. Die berühmte „Ringparabel“ unterstreicht: Keine Religion ist den anderen überlegen.

Bertolt Brecht (1898 bis 1956) zeigt in dem 1940 geschriebenen Volksstück „Herr Puntila und sein Knecht Matti“ den Gutsherrn Puntila, den die gesellschaftlichen Umstände dazu zwingen, seine gute Natur zu verleugnen. Puntila kann nur im Rausch menschlich und verständnisvoll agieren – nüchtern ist er ein herzloser Ausbeuter. Als der Gutsbesitzer schließlich dem Alkohol abschwört, verlässt Matti seinen Herrn – überzeugt davon, dass Knechte nur ein erträgliches Leben führen können, „wenn sie erst ihre eigenen Herren sind“. Brecht wollte den „Puntila“ nicht als Tendenzstück inszeniert sehen, sondern so, dass eine kritische Distanz des Zuschauers immer erhalten bleibt.







Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.dittchenbuehne.de



Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Das Elmshorner „Forum Baltikum – Dittchenbühne“ fördert die interkulturelle Zusammenarbeit, insbesondere mit den Ostseeanrainerstaaten, innerhalb der Metropolregion Hamburg, im Kreis Pinneberg und in der Stadt Elmshorn. Es unterhält u.a. ein Kinder- und Erwachsenentheater ("Dittchenbühne").









Dies ist eine Pressemitteilung von

Forum Baltikum - Dittchenbühne

Leseranfragen:

Forum Baltikum – Dittchenbühne

Hermann-Sudermann-Allee 50

25335 Elmshorn

www.dittchenbuehne.de

buero(at)dittchenbuehne.de









PresseKontakt / Agentur:

fachWORTstatt

Manfred Kellner

Franz-Josef-Str. 14

A-3550 Langenlois

Österreich

mail(at)fachwortstatt.at

www.fachwortstatt.at

Datum: 14.12.2016 - 10:32

Sprache: Deutsch

News-ID 1436068

Anzahl Zeichen: 2000

Kontakt-Informationen:

Firma: Forum Baltikum - Dittchenbühne

Ansprechpartner: Manfred Kellner

Stadt: Elmshorn

Telefon: 0043-660-6965911



Meldungsart: Produktankündigung

Versandart: Veröffentlichung

Freigabedatum: 14.12.2016



Diese Pressemitteilung wurde bisher 74 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung