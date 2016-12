Wie man unangenehme Kündigungsgespräche meistert: eBook-Neuauflage „Fair entlassen“ von Dr. Matthias Hettl

In der Neuauflage verrät Dr. Matthias Hettl dem Leser, wie er sich bestmöglich auf die besonderen Anforderungen eines Kündigungsgespräches vorbereitet, damit er es effektiv durchführen und nachbereiten kann. So kann jeder im eigenen Unternehmen eine faire Trennungskultur etablieren.

Er ist Managementexperte, Bestsellerautor und erfahrener Speaker. Dr. Matthias Hettl gibt seine wertvollen Erfahrungen in der Beratung von Führungskräften in dieser Short Method weiter.



Meistern Sie Kündigungsgespräche von #quayou

(firmenpresse) - Kündigungsgespräche sind eine unangenehme Angelegenheit, denn hinter einer Kündigung steht immer ein Abschied. Es handelt sich um eine große Herausforderung, bei der Fehler fatale Folgen „wie hohe Abfindungen, Prozess- und Anwaltskosten oder eine schlechte Stimmung bei den verbliebenen Mitarbeitern nach sich ziehen können“, meint der Autor.

Wenn man eine Kündigung ausspricht, sollte man in der Lage sein, dem Betroffenen eine schlüssige Begründung zu liefern und ihm gegebenenfalls beizustehen. Durch eine faire Kündigung hilft man nicht nur dem betroffenen Mitarbeiter. Eine gute Trennungskultur führt auch dazu, dass die Leistungsbereitschaft und Motivation der verbleibenden Mitarbeiter nicht abrupt nachlässt.

Viele Verantwortliche wissen, was eine gute Unternehmenskultur ausmacht, nämlich: „offene und frühe Kommunikation, Transparenz und Ehrlichkeit, Fairness, Respekt, Wertschätzung und Sensibilität. Um eine faire Trennungskultur zu etablieren, sollten für diese die gleichen Werte verinnerlicht werden“, verrät Hettl bereits vorab.

Eine gute Vorbereitung ist unabdingbar, wenn man ein Kündigungsgespräch sowohl auf professioneller als auch auf emotionaler Ebene meistern möchte. Richtig vorbereitet kann man mit einem anderen Blickwinkel in das Gespräch starten und so auch besser auf das Gegenüber eingehen.

Professionelle Kündigungsgespräche für eine faire Trennungskultur

Auf nur wenigen Seiten lernt der Leser, wie er sich bestmöglich auf ein Kündigungsgespräch vorbereitet, um dieses erfolgreich durchzuführen. Die Neuauflage bietet dem Leser eine konkrete Hilfestellung, das Thema in der Praxis umzusetzen.

Unter dem neuen Titel „Fair entlassen: Meistern Sie Kündigungsgespräche“ erschien die Neuauflage am 12.12.2016 bei quayou.de in der Kindle-Edition für nur 3,99 Euro. Überzeugen Sie sich selbst von Hettls Methode, ein Kündigungsgespräch professionell zu führen!







14.12.2016

