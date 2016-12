Hotelmakler ASPI AG - Ihr seriöser fachkundiger Partner

Optimale neutrale Beratung und Begleitung bei Kauf, Pacht und Verkauf von Hotel und Gastroimmobilie durch fachkundige Hotelsmakler von Auer, Springer& Partner

Ihr Hotelmakler der verlässliche Partner bei Kauf und Verkauf von Hotels

(firmenpresse) - Einen seriösen Hotelmakler erkennen Sie daran, dass er Ihnen nicht unbedingt das teuerste Hotel verkaufen oder verpachten will, sondern dass er intensiv auf Ihre Wünsche, Bedürfnisse, Anforderungen und Ihre Voraussetzungen eingehen wird und Ihnen von einem Kauf oder einer Pacht abraten wird, wenn der der Meinung ist, dass diese Hotelimmobilie nicht die richtige für Sie ist und Sie damit scheitern würden!

Der Kauf und die Pacht einer Hotelimmobilie, oder einer Gastro Immobilie will und muss sehr gut überlegt sein, damit Sie daran Freude und damit wirtschaftlichen Erfolg haben. Bereits seit 1983 beraten und begleiten die ASP Hotelmakler tausende Kauf- und Pachtinteressenten beim Ankauf, oder bei der Pacht von Hotelimmobilien und Gastroimmobilien. Die erfahrenen ASP Hotelmakler und Tourismusberater nehmen sich gerne viel Zeit für jeden Hotelkäufer, werden diesen fachtouristisch neutral und professionell beraten und begleiten, um für ihn das optimale Objekt zu finden, das seinen Anforderungen, Wünschen, Möglichkeiten, Fähigkeiten und auch seinem Budget gerecht wird.

Neutrale und professionelle fachtouristische Beratung durch Hotelimmobilien- und Tourismusexperten der ASPI AG

Sämtliche Hotelmakler und Tourismusberater bei ASP - Auer, Springer & Partner haben viele Jahre praktische Erfahrung in der Gastronomie, im Controlling, in der Unternehmensberatung und auch bei der Bewertung, Einschätzung und bei der Aufbereitung von Hotelimmobilien und Gastronomieimmobilien. Der ASP Hotelmakler hat alle für den künftigen Hoteleigentümer, Hotelpächter, oder Hotelinvestor wichtigen Unterlagen, wie BWA's der letzten 3 Jahre, Auslastungszahlen, anstehende Renovierungsarbeiten, Personalspiegel, Grundstücks- und Grundrisspläne der Hotelimmobilie, Energieausweise, etc. parat und kann auch zur künftigen Entwicklung des Hotels, der erfolgversprechendsten Ausrichtung des Hotels, der Art der Betriebsform und der touristischen Region fachgerecht Auskunft geben. So kann der Käufer oder Pächter einer Hotelimmobilie sicher sein, dass der Kaufpreis, oder die Höhe der Pacht für das Hotel angemessen ist und er sich damit eine wirtschaftliche Existenz aufbauen kann, oder aber als Hotelinvestor eine sichere Geldanlage getätigt hat.

Finanzierung von Hotel- und Gastro Immobilien mit Hilfe Ihres Hotelmaklers / Gastromaklers

Selbstverständlich sind die Hotelmakler und Hotelberater von ASP Global Hotelbrokers auch bei der Finanzierung von Hotelimmobilien und Gastronomieimmobilien behilflich. Auch die Möglichkeit von Mietkauf - Modellen für Hotelimmobilien rechnen die Gastromakler für den künftigen Hotelier und Gastronomen gerne durch. Diese Variante ist mittlerweile, durch die zum Teil sehr restriktive Politik der Banken bei der Geldvergabe für Hotelimmobilien, sehr populär geworden. Wenden Sie sich dazu vertrauensvoll an die erfahrenen Hotelmakler von Auer, Springer & Partner.

Das Hotel- und Gastro Immobilien Angebot der ASP Gastromakler

Der international führende Hotelmakler ASP Global Hotel Brokers hat ständig zwischen 650 und 900 Hotelimmobilien zum Verkauf oder zur Verpachtung im Angebot. Ein Teil davon ist auf der ASPI Homepage zu finden, ein großer Teil ist streng vertraulich und dutzende Hotel- und Gastronomie Immobilien sind noch im Vorlauf. Im Vorlauf bedeutet, dass die ASP Hotelbroker noch nicht mit dem aktiven Verkauf des Hotels begonnen haben, aber schon alle Details darüber im Haus haben. So wissen sie zum Beispiel heute schon, dass ein ganz bestimmtes Hotel in 8, 12 oder 18 Monaten verfügbar sein wird, da der Verkäufer es bis dahin noch selbst betreiben will, oder die Pachtverträge innerhalb dieser Zeit auslaufen.

Mehr zum gesamten Leistungsangebot des international führenden Hotelmaklers ASPI AG zum Thema "Der Hotelmakler - Ihr seriöser Partner bei Kauf, Pacht und Verkauf von Hotels" finden Sie auf der neuen 7-sprachigen Homepage von Auer, Springer & Partner.





Hotelbroker - Gastro Immobilien Makler ASP Global Hotel Brokers (www.aspimmo.com) ist die Immobilientochter der Tourismus - Unternehmensberatung Auer, Springer & Partner (www.aspi.ag). ASP Global Hotel Brokers hat sich seit 1983 zum weltweit führenden Makler für Gastro Immobilien - spezialisierten Immobilienmakler für den Kauf, Pacht und Verkauf von Luxushotels, Wellnesshotels, Familienhotels, Ferienhotels, Landhotels, Strandhotels, Schihotels, Thermenhotels, Schlosshotels, Stadt- und Businesshotels, Gasthöfen, Hotelresorts, Golfplätzen, Marinas, Skigebieten und Thermen an den schönsten Plätzen dieser Erde entwickelt.



Neben internationalen Gastronomie Immobilien aller Kategorien und Arten werden auch viele historische Immobilien, wie Schlösser, Jagdschlösser, Schlosshotels, Gutshöfe, Jagden, Wasserschlösser, Burgen und Klöster aus den Besitzungen der ehemaligen Herrscherdynastien zum Kauf angeboten. Hotels, Luxushotel, Schlösser verkaufen Hotelmakler und Schlossmakler Bodo Graf von Hardenberg und sein Team vor allem in den Ländern Österreich, Deutschland, Italien, Schweiz, Frankreich, Belgien, Spanien, Kroatien, Serbien, Ungarn, Rumänien, Irland, Polen und Portugal, aber auch in Nordafrika und im Nahen Osten



About ASP Global Hotel Brokers



Headquartered in Zurich Switzerland and Munich Germany, ASP Hotel Brokers are the global leading hotel real estate brokerage, advisory and capital markets company. Since its founding in 1983, the company has transacted more than $35 billion in hotel real estate sales. ASP Global Hotel Brokers global reach includes partner offices in Munich, Vienna, Budapest, Shanghai, Ft.Meyers, Montevideo, Wellington, Cape Town, Lausanne and Kiev.



ASP Hotel Brokers advises on transactions for premium branded and independent hotels and resorts in the luxury, upper-upscale, and mid-scale segments in all countries of Europe, Afrika, North, Central and South America, the Middle East and Asia. For the past decade, the company closed, on average, more than 450 hotel transactions a year. ASP is also Europes leader in the brokerage of castles, spas, ski resorts, marinas, golf courses, luxury properties and historic real estate. ASP Global Hotel Brokers associates each average 30 years of industry experience, including hotel real estate, operations and finance expertise. For further information call ASP Global Hotel Brokers Zurich Switzerland +41 / 43 / 550 73 18, or ASP Hotel Brokers Germany in Munich +49 / 89 / 896 59 278, or visit the company's website www.aspimmo.com.

ASPI AG - Leading international Hotel Brokers& Hotel Experts

ASPI AG - Leading international Hotel Brokers & Hotel Experts

Enikö Horvath

Kernser Strasse 29

6060 Sarnen (OW) und Zürich

office(at)aspimmo.com

+41 43 550 73 18

http://www.aspimmo.com



ASPI AG - Leading international Hotel Brokers& Hotel Experts

EniköHorvath

Sarnen (OW) und Zürich

+41 43 550 73 18





