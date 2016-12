Das neue Buch für ein freies Leben!

(Bildquelle: @ Windpferd Verlagsgesellschaft)

(firmenpresse) - Dr. Joachim Reinelt, der Autor des in Yoga-Kreisen hochgeschätzten Werkes "Das große Kundalini-Buch" hat ein neues Buch veröffentlicht. Es trägt den Titel "Karma als Chance - Frei werden durch selbstloses Handeln". Dieses Buch ist für jedermann geschrieben, gerade für Leser, die bisher Yoga und Spirituellem gegenüber eher zurückhaltend waren.

Das Buch vermittelt auf leicht verständliche Weise nicht nur Wissen darüber, was es mit diesem modisch gewordenen exotischen Begriff "Karma" auf sich hat, sondern gibt auch Anregungen, wie man sein Karma im täglichen Leben positiv nutzen kann bzw. sollte. Es zeigt, welches Potenzial im Karma jedes Einzelnen für die persönliche Entwicklung steckt. Gerade damit bietet es sich als ein hilfreicher Ratgeber an, wie man privater und beruflicher Belastungen nachhaltig vermindern kann und lernt, sein Leben aus einer neuen, leichteren Perspektive zu betrachten. Das Buch will auf einen Weg zu mehr innerer Freiheit führen, die es ermöglicht, freier zu agieren.

Dabei wird deutlich, dass nicht Rückzug, sondern das aktive Alltagsleben die "Schule" für spirituelle Entwicklung ist: Indem wir dem natürlichen Fluss folgen und lernen, selbstlos zu handeln, kommen wir der wahren Bedeutung von Karma nahe und können zu höchster Freiheit gelangen.

Dr. phil. Joachim Reinelt studierte Indologie und promovierte über "Yoga, Tantra, indische Philosophie und Mystik". Profundes Yoga-Wissen erwarb er durch Studien (Uni Heidelberg) und Forschung in Indien (Uni Pune) sowie seine 40-jährige Yoga-Praxis in verschiedenen Ashrams. Er ist Autor der Bücher "Das große Kundalini-Buch" und "Der Yoga-Pfad" sowie zahlreicher Fachartikel. Er unterrichtet Yogalehrer, Kinder und Jugendliche, hält Vorträge und veranstaltet Seminare und Workshops im Rahmen zahlreicher Organisationen im In- und Ausland sowie in Eigenregie.

Das Buch begleitet ein Vorwort von Doris Iding, der renommierten Yoga-, Meditations- und Achtsamkeitslehrerin und erfolgreichen Autorin von Büchern, die sich mit der Integration östlicher Heilverfahren in den Westen und mit bewusstseinsverändernden Techniken befassen.

LeseprobeWebsite des AutorsVerlagswebsiteMeditationAusbildung-Yoga-PhilosophieAusbildung-Tantra





Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.proyoga.de



Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

PROYOGA vermittelt Yoga-Wissen für tiefgehende Erfahrungen und persönliche Entwicklung, geschöpft aus den Quellen traditioneller Schriften und langjähriger, intensiver Yoga-Praxis.



Dr. Joachim Reinelt offeriert sein umfassendes Wissen und seine profunden Erfahrungen in Vorträgen, Workshops und Büchern.

Dies ist eine Pressemitteilung von

Proyoga

PresseKontakt / Agentur:

Proyoga

Joachim Reinelt

Schieferstraße 13

65338 Schlangenbad

achim.reinelt(at)proyoga.de

0173 918 3585

http://www.proyoga.de



Datum: 14.12.2016 - 10:50

Sprache: Deutsch

News-ID 1436095

Anzahl Zeichen: 2788

Kontakt-Informationen:

Firma: Proyoga

Ansprechpartner: Joachim Reinelt

Stadt: Schlangenbad

Telefon: 0173 918 3585





Diese Pressemitteilung wurde bisher 57 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung