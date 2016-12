Matratzen-Bezug.de bietet eine Auswahl an Produkten zum Schutz für Hausstauballergiker und gegen Bettwanzen

Der Online-Shop Matratzen-Bezug.de bietet mit den Bezügen der Produktserie Komfort Plus einen optimalen und zertifizierten Schutz gegen Bettwanzen und Hausstaubmilben.

(firmenpresse) - Ein bis zu 2,5 Millionen starkes Heer krankheitserregender Parasiten tummelt sich Nacht für Nacht in deutschen Schlaf - und Hotelzimmern. Vor allem nach Reisen sind Bettwanzen immer häufiger ein ungewolltes Mitbringsel. Sie verstecken sich in Koffern und Kleidung und nisten sich dann in unseren Schlafzimmern ein. Oft werden die blutsaugenden Parasiten erst bemerkt, wenn sie sich schon vermehrt haben und jede Nacht zustechen. Mit bloßem Auge kaum zu erkennen, verstecken sich mindestens 70% des Bettwanzenbefalls in Matratzen und Lattenrosten.



Der Online-Shop Matratzen-Bezug.de bietet in solchen Fällen einen optimalen Bettwanzen Schutz für Schlaf- und Hotelzimmern.



Das vielseitige DEKRA geprüfte Produktangebot von Matratzen-Bezug.de umfasst verschiedenste Möglichkeiten Matratzen- und Kissenbezüge vor Allergenen und Parasiten zu schützen, um einen erholsamen Schlaf zu garantieren.



Schwerpunkt des Online-Shops bilden hierbei die Komfort Plus Matratzenbezüge. Unsere Überzugsstoffe sind hochwertig und angenehm weich, und für jede Matratze passend erhältlich. Im Vergleich mit anderen Matratzenbezügen bietet die Komfort Plus-Kollektion eine Vielfalt an Vorteilen.

Die zertifizierten Bezüge sind sowohl wasserdicht als auch atmungsaktiv und nicht allergen. Darüber hinaus verhindern Komfort-Plus-Matratzenbezüge die Entstehung von unangenehmen Gerüchen. Ein weiterer großer Vorteil der von uns angebotenen Matratzenbezüge ist ihr umfassender Schutz gegen das Einnisten von Bettwanzen.



Für einen erholsamen Schlaf sorgt außerdem die Encasing Allergiker-Bettwäsche für Hausstauballergiker der Firma Evolon. Die Microfaser hält sicher Milbenallergenpartikel im bronchialgängigen Bereich zurück.

Auch auf Reisen muss man nicht auf die Komfort Plus Produkte verzichten.



Mit Hilfe des speziell für Allergiker entwickelte Reiseschlafsack ist es ebenso Allergikern möglich in fremden Betten Beschwerdefrei zu nächtigen ohne auf jegliche Bequemlichkeit zu verzichten. Der atmungsaktive und allergendichte Schlafsack ist nicht nur gemütlich und kuschelig-weich, sondern auch hygienisch und sauber.





Das Angebotsportfolio wird ergänzt durch die Komfort Plus wasserundurchlässigen Matratzenbezüge bei u.a. Inkontinenz.



Bei Matratzen-Bezug.de erhalten die Kunden einen Matratzenschutzbezug, der vollständigen wasserdicht und urinbeständig, zugleich jedoch auch atmungsaktiv ist. Ein angenehmes und dauerhaft hygienisch einwandfreies Bettklima lässt sich auf diese Weise unkompliziert herstellen.



Damit das Schlafen wieder ohne Probleme erholsam und zufrieden, sowie gesund und hygienisch die ganze Nacht hinweg stattfinden kann, beliefert Matratzen-Bezug.de seine Kunden bundesweit schnell und kostenlos.



Für Fragen und weitere Informationen steht den Kunden das Fachpersonal jederzeit gerne zur Verfügung. Sie erreichen Matratzen-Bezug.de per Telefon, E-Mail oder über das Kontaktformular.



Ihr kompetentes Team von Matratzen-Bezug.de







http://www.matratzen-bezug.de



Matratzen-Bezug.de kann auf eine langjährige Firmengeschichte zurückblicken. Seit Beginn an ist es die oberste Prämisse des Inhabers Karlhans Flink die Kunden des Online-Shops optimal bei der Wahl des richtigen Bettwanzen Schutzes zu beraten.



Matratzen-Bezug.de

Sophienblatt 82-86, 24116 Kiel

