estos zieht positive Bilanz seiner Brauhaustour 2016

Im Rahmen der"Brauhaustour" lud estos ausgewählte Partner ein, um ihnen wichtige Informationen zu Produkten, Kampagnen und Aktionen zu vermitteln

(firmenpresse) - Die erste estos Brauhaustour fand von Oktober bis November 2016 statt. In den Städten Nürnberg, Frankfurt, Köln, Stuttgart, Egerkingen (Schweiz), Berlin, Hamburg und Wien (Österreich) nahmen insgesamt 45 persönlich eingeladene estos Partner an der jeweiligen Abendveranstaltung in ausgesuchten Brauhäusern teil.

Im Fokus der abendlichen Gespräche standen die estos Unified Messaging Software ixi-UMS und die neue zukünftige Lösung ixi-UMS Business, die Herausforderungen und Chancen der Digitalen Transformation sowie die dazugehörige begleitende Sales Kampagne für estos Business Partner und estos Expert Partner. Weiter hatten die Partner Gelegenheit, offene Projektfragen, Fragen zur Weiterentwicklung der estos Produkte, mögliche Kooperationen oder auch Fragen zu konkreten Integrationsszenarien mit den jeweiligen estos Ansprechpartnern aus Marketing, Vertrieb und Produktmanagement direkt und persönlich vor Ort zu klären.

"Wir haben schnell gemerkt, dass besonders das Thema ixi-UMS und die daraus resultierenden Vermarktungsmöglichkeiten - Stichwort: Abkündigung ISDN 2018 und All-IP - unsere Partner beschäftigt. Die Brauhaustour bot uns eine optimale Plattform, um mit unseren stark engagierten Partnern über unsere Unified Messaging Software zu sprechen, die die Funktionen Fax, Voice und SMS in Systemumgebungen wie Microsoft Exchange oder IBM Domino einbindet. Besonders auf kleine Unternehmen kommen, bezogen auf ihre ITK-Infrastruktur, in den nächsten Jahren starke Veränderungen zu. Die Unternehmen werden sich nach neuen, zukunftssicheren Lösungen umsehen müssen. Hier wollen wir gemeinsam mit unseren Partnern attraktive, zukunftsfähige Lösungen bieten", so Robert Weiß, Sales Director DACH bei estos und Mitinitiator der ersten estos Brauhaustour.

Auch die geladenen estos Partner zogen durchwegs ein positives Fazit und schätzten den direkten, persönlichen und unkomplizierten Kontakt zum Hersteller estos. "Gerade im B2B Bereich, bei erklärungsbedürftigen Investitionsgütern in der ITK-Branche, ist der persönliche und enge Kontakt zwischen Reseller und Hersteller unverzichtbar, denn davon profitiert letztendlich auch der Endkunde. Kommunikation auf Augenhöhe war estos schon immer wichtig, und die Brauhaustour hat uns in dieser Überzeugung erneut bestätigt", so zieht Robert Weiß sein persönliches Fazit.





http://www.estos.de



estos - einfache Kommunikation seit 1997

Die estos GmbH ist unabhängiger Hersteller für innovative Unified Communications-Bausteine. estos entwickelt seit 1997 professionelle Standardsoftware für kleine und mittelständische Unternehmen, die damit ihre Geschäftsprozesse in kommunikationsintensiven Bereichen verbessern. Technisch liegt der Schwerpunkt auf der Entwicklung von Software für Unified Communications-Produkte. Als Technologieführer hat estos seine Kompetenzen im Bereich Computer Telefonie Integration (CTI), Unified Messaging Software (UMS), SIP-, XMPP-, LDAP- sowie WebRTC-basierten Anwendungen, die eine unkomplizierte Audio/Video-Kommunikation ermöglichen. Stetige Investitionen in Forschung und Entwicklung schaffen Innovationen und machen die estos Produkte zu trendsetzenden Originalen. Zu den Kernmärkten des Unternehmens zählen Deutschland, Österreich, Schweiz, Benelux und Italien. Die estos GmbH hat ihren Hauptsitz in Starnberg, nahe München, ein Knowledge Center Messaging in Olching, eine Entwicklungsdependance in Leonberg, ein Büro in Berlin sowie Niederlassungen in Udine, Italien und Doetinchem, Niederlande.

