Auswandern - Immer mehr Deutsche kehren ihrer Heimat den Rücken

Immer mehr Deutsche entdecken das "Auswandern" für sich - Ganze 142.000 Menschen waren es im Jahr 2015.

(firmenpresse) - Für alle, die einen neuen Start in ein neues Leben suchen, hat der internationale Absicherungsexperte Dr. Erwin Annau einen Ort geschaffen, in dem die Uhren anders ticken - El Paraiso Verde, das Grüne Paradies im Herzen Südamerikas - Paraguay.



El Paraiso Verde liegt im Süden Paraguays, einem christlich geprägten Land mit und einer seit Jahrzehnten stabilen Demokratie. Im Paraiso Verde bietet auf 16 km2 (das 1,6-fache von Kreuzberg mit 200.000 Einwohnern, oder das 8-fache der Größe von Monaco) eine Heimat für ca. 5000 Menschen.



In der Umgebung der autonomen Gemeinschaft gibt es Deutsche Kolonien mit Deutschen Schulen, manche schon seit knapp hundert Jahren. Viele Deutsche haben in der Nachbarschaft bereits ihre neue Heimat gefunden. Paraiso Verde liegt in der Nähe der Universitätsstadt Villarrica mit 4 Universitäten und einer Uni-Klinik. Ganz in der Nähe ist die Kleinstadt Cazaapa (20.000 Einwohner).



Geplant sind im Paraiso Verde zukünftig die Errichtung eines Zentrums für alternative Heilmethoden, ein Seminarzentrum und ein Gewerbezentrum für Umwelttechnologien mit Hubschrauberlandeplatz. Ein 30 Hektar Park als Ort der Begegnung und ein kleiner, mediterran gestalteter Ortskern sowie ein 50 Hektar See mit Villengrundstücken erscheint für viele Auswanderer besonders interessant.



"Die Mittel für Paraiso Verde sind bis jetzt von alleine gekommen. Ganz ohne Werbung. Die Chemie zwischen unseren Mitbürgern muss stimmen. Wir lernen jeden einzelnen persönlich kennen und stellen sicher, dass wir miteinander auskommen. Jeder soll bei uns frei nach seinen eigenen Prinzipien leben können. Die Freiheit endet nur dort, wo sie die Freiheit des anderen beschränkt. Einfaches Naturrecht," meint der Initiator des Projekts, Dr. Erwin Annau.





El Paraiso Verde - ein spannendes Projekt!



Mehr Informationen unter: http://www.freiheitdurchauswandern.de/











14.12.2016

