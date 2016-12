Autohaus Kath in Hamburg punktet bei Werkstatttest

Im Rahmen einer Testreihe des renommierten Automagazins "auto motor und sport" in Bezug auf die Servicedienstleistungen bei Volkswagen-Autohäusern konnte das Autohaus der Kath Gruppe überzeugen.

Christopher Grab, Geschäftsführer der Kath Gruppe

(firmenpresse) - Die Kath Gruppe durfte sich über ein "sehr empfehlenswert" freuen: Die Tester der etablierten Fachzeitschrift bewerteten die Dienstleistungen des Hamburger Standortes der Autohausgruppe mit 99 von 100 möglichen Punkten. Von den präparierten Mängeln wie falsch eingestellte Frontscheinwerfer, ungleicher Reifendruck, beschädigter Scheibenwischergummi vorne, niedriger Flüssigkeitsstand im Kühlkreislauf sowie eine gelockerte Batteriepolklemme oder -halterung wurden auf Anhieb - größtenteils bereits bei der Annahme selbst - festgestellt und anschließend ordnungsgemäß behoben.

"Wir haben uns sehr über das herausragende Testergebnis gefreut. Besonders schön war es zu hören, wie vorbildlich und vor allem freundlich unsere Mitarbeiter agiert haben. Dieser Werkstatttest bestätigt vor allem das Engagement des gesamten Kath-Teams, unsere Kunden täglich zu begeistern. Regelmäßige Schulungen sowie eine aktive Mitarbeiterförderung sorgen außerdem für ein angenehmes Betriebsklima und am Ende des Tages für ein motiviertes Team", so Christopher Grab, Geschäftsführer der Kath Gruppe.



Neben dem freundlichen Service und der vollständigen Behebung der präparierten Mängel des VW Golf Variant, überraschte die Tester vor allem die Professionalität der Mitarbeiter. Ebenfalls positiv fiel der im Rahmen der Inspektion kostenfrei zur Verfügung gestellte VW up! auf.



Jedes Jahr überprüft ein Expertenteam von "auto motor und sport" regelmäßig die Arbeit von Service-Werkstätten. Hier werden Fahrzeuge der entsprechenden Marken mit präparierten Mängeln in verschiedene



Werksstätten gebracht und anschließend vorgeführt. Ziel ist es, anhand der Testfahrzeuge detailliert die Arbeitsqualität zu beurteilen. Dabei geht es nicht nur um das Entdecken der Mängel an sich - sondern auch um den persönlichen Service der Kundenbetreuer.









Das Unternehmen wurde im Jahr 1848 durch Wilhelm Siegfried Kath in Sorgbrück als Huf- und Waffenschmied ins Leben gerufen. Im Jahr 1934 folgte nicht nur der Wechsel zu den Automobilen sondern auch der Abschluss eines DKW-Händlervertrages.

In den weiteren Jahren kamen neue Standorte und neue Marken hinzu. Die Kath Gruppe verfügt im Norden Deutschlands aktuell über zehn Autohäuser in Rendsburg, Kiel, Hamburg Flensburg, Husum, Preetz, Bordesholm, Heide, Kaltenkirchen sowie in Henstedt-Ulzburg. Rund 700 Mitarbeiter und Auszubildende beschäftigt die Kath Gruppe derzeit. Das Kerngeschäft der Unternehmensgruppe ist der Verkauf der Marken Volkswagen, Skoda und Volkswagen Nutzfahrzeuge.

Die Kath Gruppe ist ein Unternehmen der Emil Frey Gruppe Deutschland.



Datum: 14.12.2016 - 11:00

Sprache: Deutsch

News-ID 1436114

Anzahl Zeichen: 2134

