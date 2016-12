Neue Vertriebspartner für UK und Italien!

SVS-VIstek baut das europäische Vertriebsnetz aus.

BU: Johannes Zurin (Mitte), Sales Manager EMEA bei SVS-Vistek freut sich über die Vertragsunterzeich

(firmenpresse) - Für den Vertrieb seiner in der industriellen Bildverarbeitung eingesetzten High-End-Industriekameras konnte SVS-Vistek zwei technologisch kompetente Vertriebspartner gewinnen, welche die Ansprüche und das Qualitätsniveau des Unternehmens optimal erfüllen.



•Neuer UK-Vertriebspartner: clearview imaging

•Neuer Vertriebspartner in Italien: Advanced Technologies S.p.A.



Beide Unternehmen sind bereits Matrox Distributoren und waren auf der Suche nach einem leistungsstarken Partner im High-End- und Ultra-High-End-Sektor, der auch kundenspezifische Lösungen liefern kann und dabei mit passgenauer Beratung optimal auf die Bedürfnisse von Integratoren eingehen kann.



„Durch die Zusammenarbeit mit SVS-Vistek, können clearview imaging und Advanced Technologies ihr bestehendes Portfolio ideal ergänzen und den Kunden auch im oberen Segment Kameras sowie Customized Solutions anbieten“, erklärt CCO Henrik Ilsby. „Und SVS-Vistek wiederum profitiert vom hervorragenden Renommee zweier starker, sehr gut eingeführter Systemhäuser mit kontinuierlich wachsendem Kundenkreis. Eine perfekte Win-Win-Situation also.“







Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.svs-vistek.com



Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

SVS-Vistek– Bildverarbeitung made in Germany

Als Hersteller von Kameras steht die SVS-Vistek GmbH seit 30 Jahren für Innovation und Präzision in der Industrielle Bildverarbeitung. Kameras der SVCam-Serien kommen überall dort zum Einsatz, wo ein genauer Blick gefordert ist, ob in der Handhabungs- und Montagetechnik, in der Logistik, Verkehrsüberwachung oder in der Qualitätssicherung.



Weltweit bekannt für seine Flächenkameras, entwickelt und fertigt das mittelständische und ISO-zertifizierte Unternehmen ausschließlich in Seefeld bei München. Systemintegratoren und OEM-Kunden erhalten speziell abgestimmte Lösungen. Zudem bietet das breite Angebot an Komponenten zur Realisierung industrieller Bildverarbeitungssysteme auch Objektive, Beleuchtungen, Kabelverbindungen, Software und Hardware zur Bilderfassung.



International ist die SVS-Vistek GmbH vertreten durch Niederlassungen in den USA und Japan sowie Distributoren auf allen Kontinenten.



Dies ist eine Pressemitteilung von

SVS-Vistek GmbH

Leseranfragen:

SVS-Vistek GmbH

Frau Ivonne Hagena

Mühlbachstraße 20

82229 Seefeld

Tel.: +49 (0) 8152/99 85 21

E-Mail: i.hagena(at)svs-vistek.com

www.svs-vistek.com



PresseKontakt / Agentur:

SVS-Vistek GmbH

Frau Ivonne Hagena

Mühlbachstraße 20

82229 Seefeld

Tel.: +49 (0) 8152/99 85 21

E-Mail: i.hagena(at)svs-vistek.com

www.svs-vistek.com



Datum: 14.12.2016 - 11:01

Sprache: Deutsch

News-ID 1436115

Anzahl Zeichen: 1217

Kontakt-Informationen:

Firma: SVS-Vistek GmbH

Ansprechpartner: Ivonne Hagena

Stadt: Seefeld

Telefon: +49 (0) 81 52-99 85 21



Meldungsart: Unternehmensinformation

Versandart: Veröffentlichung

Freigabedatum: 14.12.2016



Diese Pressemitteilung wurde bisher 36 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung