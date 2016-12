2016 war ein erfolgreiches Jahr für callas software

OEM-Kunden bescheren callas steigende Umsätze / Produktverkaufüber Partner legt ebenfalls zu

(firmenpresse) - Berlin, 14. Dezember 2016. callas software, ein führendes Unternehmen für automatische PDF-Verarbeitung und Archivierungslösungen, vermeldet für das Jahr 2016 ein erfreuliches Umsatzwachstum. Dazu haben vor allem die OEM-Kunden mit einem unerwarteten Anstieg von fast 25 % bei Dokumentenprozessen und Archivierung und rund 10 % im Print- und Publishing-Bereich beigetragen. Auch der Abverkauf über Partner und Distributoren verzeichnet ein Umsatzplus.

Neue Version von pdfToolbox stößt auf hohe Resonanz

Im Bereich Print- und Publishing gehört pdfToolbox seit Jahren weltweit zu den führenden Anwendungen. In diesem Jahr hat callas mit der Version 9 ein wichtiges Update veröffentlicht. Die neue Version bietet stark erweiterte Möglichkeiten beim Einsatz von Variablen. Weitere, komplett neue Funktionen adressieren vor allem den Etiketten- und Verpackungsmarkt sowie den Großformatdruck.

"In den letzten Jahren haben wir pdfToolbox von einem Prüf- und Korrekturwerkzeug zu einer leistungsstarken Komplettlösung für die vollständige Vorbereitung von Druckaufträgen ausgebaut", sagt Dietrich von Seggern, der seit April 2016 mit in die Geschäftsführung von callas software berufen wurde. Die Version 9.1, die seit Herbst 2016 verfügbar ist, erweitert den Funktionsumfang nochmals, indem sie unter anderem den Processing-Steps-Standard unterstützt, eine neue Version der Adobe-PDF-Bibliothek beinhaltet und die neue Silhouetten-Technologie erweitert. Über ihre OEM-Kunden erzielte callas software mit ihrer pdfToolbox ein Umsatzplus von rund 10 %.

Archiv-Bereich legt bei callas deutlich zu

Der callas pdfaPilot gehört im Bereich Dokumentenkonvertierung und Validierung von PDF/A-Dokumenten zu den weltweit anerkanntesten Anwendungen. Zahlreiche Softwarehäuser nutzen das SDK des pdfaPilot, um in ihre eigene Anwendung Funktionen zur Erzeugung und Validierung von PDF/A-Dokumenten zu integrieren bzw. für die Konvertierung von Office- oder anderen Dokumenten nach PDF. Ein Hauptargument dabei ist, neben Stabilität und Leistungsumfang, dass pdfaPilot dieselbe PDF/A-Technologie wie Adobe in Acrobat verwendet. Zu den OEM-Kunden gehören darüber hinaus weitere Keyplayer wie beispielsweise d.velop, Foxit oder SER. "In diesem Jahr konnten wir das OEM-Geschäft mit pdfaPilot um 23 % steigern", berichtet von Seggern. "Damit konnte dieser Bereich fast zu unserem Print- und Publishing-Bereich aufschließen."

Umsatz beim Produktverkauf geht ebenfalls nach oben

Das jüngste Produkt von callas software ist pdfChip, eine extrem performante Technologie zur Erzeugung hochwertiger PDF-Dokumente, die auf Web-Technologien aufsetzt. Die seit Herbst verfügbare Version 1.2 konzentriert sich auf einfachere Dynamisierungsmöglichkeiten für individualisierte PDF-Dateien und Verbesserungen im Bereich Barcode und SVG-Verarbeitung.

callas bietet sämtliche Produkte weltweit über Partner und Distributoren an und erreichte dabei ein Plus von 7 %. Insgesamt macht der Umsatz über das Partnergeschäft rund ein Drittel des Gesamtumsatzes aus.

"Wir freuen uns natürlich über diese positive Entwicklung", so Dietrich von Seggern. "Zu diesem Erfolg haben sicherlich auch unsere Präsenz auf der drupa und den PDF Days sowie unsere eigenen Veranstaltungen wie das VIP Partnerevent und das PDF Camp beigetragen."





Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.callassoftware.com



Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Über callas software



callas software bietet einfache Möglichkeiten, um komplexe Herausforderungen im PDF-Umfeld zu bewältigen. Als Innovator von Verfahren entwickelt und vermarktet callas software PDF-Technologien für das Publishing, Prepress, den Dokumentenaustausch und die Dokumentenarchivierung.

callas software unterstützt Agenturen, Verlage und Druckereien darin, ihre Aufgabenstellungen zu lösen, indem es Software zum Prüfen, Korrigieren und Wiederverwenden von PDF-Dateien für die Produktion von Druckvorlagen und das elektronische Publizieren bereitstellt.

Unternehmen und Behörden aus aller Welt vertrauen den zukunftssicheren und vollständig PDF/A-konformen Archivierungslösungen von callas software.



Darüber hinaus ist die Technologie von callas software auch als Programmierbibliothek (SDK) für Entwickler erhältlich, die PDFs optimieren, validieren und korrigieren müssen. Software-Anbieter wie Adobe®, Kodak®, Quark®, Xerox® und viele andere haben verstanden, welche Qualität und Flexibilität die callas-Werkzeuge bieten, und haben sie in ihre eigenen Lösungen integriert.



callas software unterstützt aktiv internationale Standards und beteiligt sich aktiv in ISO, CIP4, der European Color Initiative (ECI), der PDF Association, AIIM, BITKOM und der Ghent PDF Workgroup. Darüber hinaus ist callas software Gründungsmitglied der PDF Association und engagiert sich von Anfang an im Vorstand des internationalen Verbandes.

Der Firmensitz des Unternehmens befindet sich in Berlin. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.callassoftware.com.

Dies ist eine Pressemitteilung von

callas software GmbH

PresseKontakt / Agentur:

good news! GmbH

Nicole Körber

Kolberger Straße 36

23617 Stockelsdorf

nicole(at)goodnews.de

+49 451 88199-12

http://www.goodnews.de



Datum: 14.12.2016 - 11:05

Sprache: Deutsch

News-ID 1436120

Anzahl Zeichen: 3577

Kontakt-Informationen:

Firma: callas software GmbH

Ansprechpartner: Dietrich von Seggern

Stadt: Berlin

Telefon: +49 30 4439031-0





Diese Pressemitteilung wurde bisher 24 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung