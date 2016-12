Weihnachten ohne Weihnachtsmann / Mumien statt Weihnachtsmänner und Singlefrauen auf Männerschau / lastminute.de präsentiert die 10 skurrilsten Traditionen zum Fest

(ots) - Schweizer Weihnachtsolympiade, Norweger im

Mumienkostüm oder Esten, die ihren Heiligabend lieber im Adamskostüm

zelebrieren als im Wohnzimmer Stille Nacht zu trällern. Während

Deutschland singend um den geschmückten Christbaum sitzt, sind die

Traditionen andernorts doch ein wenig skurriler. Wo, das weiß

lastminute.de, der Experte für Online Reise und Freizeit, und hat für

alle Weihnachtsfans die 10 verrücktesten Traditionen rund um das

heilige Fest aufgespürt



Spanien: Holzstumpf statt Engelshaar



An Weihnachten dreht sich bei den katalanischen Kindern alles um

einen kleinen Holzstumpf namens Caga Tio, übersetzt im Übrigen "der

Onkel der Pupu macht". Bereits ab dem 8. Dezember wird dieser - in

eine warme Decke gehüllt - neben den Kamin gelegt und bis zum

Weihnachtsfest mit Nüssen und Schokolade gefüttert. An Heiligabend

versammelt sich dann die Familie um den hölzernen Freund und bittet

ihn, alle Geschenke wie Süßigkeiten, Spielsachen und Geld

freizugeben.



Estland: heiße Weihnacht



Zumindest in Estland muss man sich keine Sorgen um das

Weihnachtsoutfit machen. Denn hier wird Heiligabend nicht etwa im

Wohnzimmer vor dem Kamin verbracht, sondern in der Sauna. Gemeinsam

wird hier geschwitzt, gelacht und Weihnachten verbracht - völlig

hüllenlos versteht sich.



Island: Katzengejammer und Shoppingtime



Zur Weihnachtszeit müssen isländische Männer auf der Hut sein,

denn dann treibt Jólakötturinn - die große schwarze Jul Katze - ihr

Unwesen. Sie bestraft Männer, die es versäumt haben, sich zu

Weihnachten ein neues Kleidungsstück zu besorgen. Ein durchaus

triftiger Grund, um shoppen zu gehen - leider nur für's männliche

Geschlecht.



Schweiz: sporty Santa wohin das Auge reicht



Wieso jedes Jahr nur auf den Weihnachtsmann warten, wenn man sich



stattdessen in der Schweiz auch selbst als Santa Claus beweisen kann.

Alljährlich ziehen hier zum ClauWau, der Olympiade der

Weihnachtsmänner, hunderte von Santa Claus Teams aus der ganzen Welt

umher und duellieren sich im Schneeschuh-Rennen, Lebkuchen dekorieren

oder Kaminklettern.



Mexiko: Radieschen schnitzen statt Tannenbaum dekorieren



Radieschen zum Weihnachtsfest? Zur Noche de Rabanos (Nacht der

Radieschen), messen sich in Mexiko am 23. Dezember hunderte

Handwerker, wer denn die schönste Radieschen-Skulptur schnitzen kann.

Die Geschichte dahinter? Im 16. Jahrhundert huldigten die Mexikaner

ihre heimischen Radieschen, in dem sie diese als besonderes Ritual an

Weihnachten zu Skulpturen verarbeiteten. Und noch heute halten die

Einheimischen an diesem Brauch fest und nehmen ihren doch ein wenig

skurrilen Gemüse-Wettkampf durchaus ernst.



Ukraine: Spinnen statt Lametta



Spinnennetze schmücken in der Ukraine nicht nur zu Halloween das

Haus, sondern an Weihnachten auch gleich den Christbaum. Diese

sonderbare Tradition basiert auf einer alten Legende, laut derer

Hausspinnen einst die Weihnachtsbäume der armen Familien dekorierten.

Ob es dann wohl eher heißt, am Weihnachtsbaume, die Spinnen hängen?



Norwegen: Vorsicht vor diebischen Hexen



In Norwegen werden vor Heiligabend nicht etwa Geschenke, sondern

lieber die Besen versteckt. Anstatt des Weihnachtsmanns werden hier

nämlich heimtückische Hexen erwartet, die es wohl auf die Besen der

Norweger abgesehen haben. Eben dieser wird an Heiligabend daher

vorsichtshalber an einem besonders sicheren Ort versteckt.



Lettland: Mumie statt Weihnachtsmann



Keine Lust auf Zipfelmütze, Rauschebart oder Engelshaar? Dann auf

nach Lettland. Weihnachtsmänner und Christkinder findet man zum Fest

der Liebe dort weniger. Viel eher begegnet man auf den Straßen

eingemummten Mumien, die sich gegenseitig beschenken und ein frohes

Fest wünschen.



Tschechien: Singlefrau auf Männerschau



Frauen, die ihrem Single-Dasein ein Ende setzen wollen, sollten es

mit einer weihnachtlichen Reise nach Tschechien versuchen. Laut einer

Tradition, müssen sich Frauen dort an Heiligabend nur vor ihre

Haustüre stellen und einen Schuh über ihre Schulter werfen. Landet

die Schuhspitze in Richtung Tür, wird die Heiratswillige in den

nächsten Jahren ihr Glück finden und heiraten.



Unterm Weihnachtsbaum, in der Sauna oder im Mumienkostüm - bon

nadal i un bon any nou, ruumsaid juuluphi, gledileg jol, fro´i

wienecht, feliz navidad, srozhdestvom kristovym, god jul, priecgus

ziemassvtkus, prejeme vam vesele vanoce a stastny novy rok und Frohe

Weihnachten!



