Kanzler-Jet "Konrad Adenauer" fällt monatelang aus

(ots) - Airbus A340 der Flugbereitschaft bis Ende März zur

Inspektion / Engpässe bei der Regierungsflotte während der deutschen

G20-Präsidentschaft erwartet / Verteidigungsministerium prüft

Charter-Vertrag mit zivilen Anbietern



Berlin, 14. Dezember 2016 - Einer der Kanzler-Jets der

Flugbereitschaft fällt wegen einer Inspektion zu Beginn der deutschen

G20-Präsidentschaft monatelang aus. Wie das Wirtschaftsmagazin

'Capital' (Ausgabe 1/2017, EVT 15. Dezember) unter Berufung auf das

Bundesverteidigungsministerium berichtet, steht der Airbus A340

"Konrad Adenauer" bis Ende März 2017 nicht für Reisen der

Bundeskanzlerin und ihrer Minister zur Verfügung. Bei der Maschine

seien ein Sicherheitstest sowie eine Überprüfung und gegebenenfalls

Reparatur der Elektronik und Hydraulik erforderlich, bestätigte ein

Ministeriumssprecher gegenüber 'Capital'. Zusätzlich werde "die

Kabinenausstattung bedarfsorientiert überholt". Schäden an der

Maschine lägen "bisher nicht vor", sagte der Sprecher weiter. Für die

seit Mitte November laufenden Instandsetzungsarbeiten bei der

Industrie sind nach Ministeriumsangaben rund acht Millionen Euro

eingeplant.



Wegen Kapazitätsengpässen bei der pannenanfälligen

Regierungsflotte prüft die Bundeswehr derzeit, ob sie für das erste

Halbjahr 2017 Charterkapazitäten bei zivilen Fluggesellschaften

anmietet. Während der deutschen G20-Präsidentschaft rechnet das

Verteidigungsressort laut Unterlagen für den Bundestag, die 'Capital'

vorliegen, mit einer "erhöhten Reisetätigkeit" von

Regierungsmitgliedern - insbesondere zur Abstimmung mit

internationalen Partnern vor dem G20-Gipfel Anfang Juli in Hamburg.

Ein "Vorhaltechartervertrag" mit zivilen Anbietern diene als

"kurzfristige, temporäre Kompensation" von Engpässen, heißt es in den

Unterlagen. Die Kosten dafür werden auf 14 Millionen Euro beziffert.



Bislang seien noch keine abschließenden Entscheidungen getroffen

worden, sagte der Ministeriumssprecher.



Um die Regierungsflotte dauerhaft zu entlasten, will das

Verteidigungsministerium zusätzlich zu den derzeit acht Jets einen

Airbus A321 kaufen. Der Vertrag für die Beschaffung der Maschine

solle "spätestens zu Beginn des Jahres 2017" abgeschlossen werden,

sagte der Sprecher dem Magazin.







