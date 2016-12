Sylvie Meis: "Ich würde gern noch ein Kind haben."

(ots) - Moderatorin Sylvie Meis (38) seit einem Jahr mit

dem Unternehmer Charbel Aouad aus Dubai liiert, äußert in der

aktuellen GALA (Ausgabe 51/16, ab morgen im Handel) Baby-Pläne: "Ich

würde gern noch ein Kind haben." Wegen ihrer Brustkrebserkrankung vor

acht Jahren müsse sie allerdings noch für zwei Jahre Medikamente

nehmen. "Wenn es mir danach vergönnt ist, noch mehr Kinder zu

bekommen, wäre ich Gott sehr dankbar", so Meis.







Pressekontakt:

GALA

PR / Kommunikation

Theda Harms

Gruner + Jahr GmbH & Co KG

Tel.: +49 (0) 40/ 3703 - 2980

E-Mail: harms.theda(at)guj.de

www.gala.de



Original-Content von: Gruner+Jahr, Gala, übermittelt durch news aktuell



Dies ist eine Pressemitteilung von

Gruner+Jahr, Gala

Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 14.12.2016 - 10:30

Sprache: Deutsch

News-ID 1436123

Anzahl Zeichen: 784

Kontakt-Informationen:

Firma: Gruner+Jahr, Gala

Stadt: Hamburg





Diese Pressemitteilung wurde bisher 28 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung