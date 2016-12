Sichere Zustellung von Dokumenten direkt aus SAP heraus

Wien, 14.12.2016



Der BriefButler.documents ist das erste SAP-zertifizierte System für die elektronische, duale Briefzustellung. Damit profitieren jetzt auch Unternehmen mit SAP Software von den Effizienzvorteilen des BriefButler. Das einfach zu installierende System ermöglicht in Sekundenschnelle die elektronische, sichere und rechtsgültige Zustellung unterschiedlicher Dokumente, von Rechnungen bis zu vertraulichen Schriftstücken.



Kostenvorteile und vollständige Transparenz



Alle für den Versand freigegebenen SAP-Dokumente werden im elektronischen Ausgangsbuch aufgelistet. Dadurch haben Sie im SAP ERP jederzeit einen zuverlässigen Überblick über den aktuellen Versand-Status und wichtige sendungsspezifische Informationen.



Unsere Lösung geht über den elektronischen Mailversand von Dokumenten weit hinaus: Wer auf elektronischem Weg nicht erreichbar ist oder das Schriftstück nicht digital abholt, erhält es wie gewohnt postalisch. Auch hier genießen Sie mit dem BriefButler.documents deutliche Kostenvorteile bei Druck und Versand.



Einfache Bedienung per Mausklick



BriefButler.documents ist kein eigenes Programm, sondern eine neue Funktion in Ihrer gewohnten SAP-Benutzerumgebung. Sie erstellen wie gewohnt ein Dokument (Brief, Auftragsbestätigung, Bestellung, Rechnung etc.) in einer SAP-Anwendung und wählen unter dem Menüpunkt „Drucken“ Ihren BriefButler.documents. Vor dem Versand können Sie noch einmal das Schriftstück kontrollieren, zusätzliche Dokumente hochladen, Adressdaten eingeben und die Versandart wählen.



Auf „Senden“ klicken – fertig!



BriefButler.documents – Ihre Vorteile auf einen Blick



•Auf Basis SAP-zertifizierter Software für die elektronische, duale Briefzustellung

•Zuverlässige Übersicht über den kompletten Dokumentenversand

•Professionelle SAP-Integration (SAP HANA-Zertifizierung ist vorhanden)



•Einfache Installation und Bedienung

•Reduktion der Kosten für Handling, Druck, Papier und Porto

•Garantierte Rechtssicherheit







EPO Consulting:



EPO Consulting mit dem Firmensitz in Wien bietet eigene Softwareprodukte und -lösungen in den Bereichen SAP Integration, SAP Mobility und Geschäftsprozessmanagement (BPM) an. Namhafte Kunden wie ÖAMTC, Austrian, Asfinag, BIG, Bundesdruckerei, Böhler Edelstahl, Geberit, Würth Österreich, Würth Schweiz, Karl Storz, Phonac, Straumann, ESA, Implenia und Feintool setzen EPO-Software seit Jahren erfolgreich ein.



B&IT:



B&IT positioniert sich als spezialisiertes unabhängiges und inhabergeführtes IT-Beratungshaus für die Industrie- und Handelsunternehmen aus den Branchen Mill / Metals, dem Maschinen- und Anlagenbau und der verarbeitenden Industrie. B&IT ist ein professioneller IT-Dienstleister im Prozess- und Applikationsmanagement mit dem Schwerpunkt SAP-ERP-, OpenText- und Shopfloor-Anwendungen und verfügt über eine Vielzahl einschlägiger Referenzen.



