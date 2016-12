Exzellenz-Hochschulen setzen auf Befragungs- und Analyseplattform QuestionPro

Online Umfragen kostenlos erstellen und durchführen: QuestionPro startet Promotion-Aktivitäten für weltweit kostenfreies Academic Sponsorship Programm in Deutschland, Österreich und in der Schweiz.

QuestionPro Logo

(firmenpresse) - Berlin - Mit der TU München, der Humboldt Universität Berlin und der Universität Göttingen gewinnt das kostenfreie Academic Sponsorship Programm von QuestionPro gleich drei Exzellenz-Hochschulen zum Start der Promotions-Aktivitäten in Deutschland. Die United Nations Universitäten in Bonn und Dresden profitieren ebenso vom weltweiten Kooperationsvertrag zwischen QuestionPro und der UN-Mutter-Hochschule in Tokio. Auch in Siegen, Hildesheim, Mannheim, Magdeburg und Ludwigshafen haben sich Universitäten und Fachhochschulen für eine Programm-Teilnahme entschieden.



Das Academic Sponsorship Programm, welches bislang weltweit mehr als 1.500 Hochschulen und Universitäten umfasst, ermöglicht Studierenden, Lehrenden, wissenschaftlich Mitarbeitenden und der Hochschuladministration die kostenfreie Nutzung der webbasierten Befragungs- und Analyseplattform QuestionPro. Typische Anwendungen sind wissenschaftliche Datenerhebungen und Online Umfragen. Aber auch im Rahmen der Lehrevaluation, für Alumni-, Campus- und Infrastrukturbefragungen sowie für Hochschulwahlen und Mitarbeiterbefragungen kommt das System zur Anwendung.



"Die Registrierung für das Academic Sponsorship Programm ist ganz einfach und formal völlig unkompliziert. Es gibt lediglich eine zweiseitige Rahmenvereinbarung, die eine Beschreibung des Programms und den Umfang des Angebots beinhaltet," erklärt Mike Wilde, Geschäftsführer von QuestionPro in Deutschland. "Wir können die Formalitäten deshalb so niedrigschwellig halten, weil keinerlei Lizenz- oder Wartungsgebühren fällig sind. Die Teilnahme ist für Hochschulen vollkommen kostenfrei und an keinerlei Bedingungen geknüpft", führt Wilde weiter aus.



Sobald eine Hochschule, oder auch nur ein Fachbereich, die Rahmenvereinbarung unterzeichnet hat, können sich Studierende und Mitarbeitende mit einer E-Mail-Adresse, welche die spezifische Domainerweiterung der jeweiligen Hochschule beinhaltet, kostenlos für das System registrieren. Um neuen Anwenderinnen und Anwendern die Einarbeitung in QuestionPro zu erleichtern, steht ein 24 Stunden Support per Live Chat und E-Mail an sieben Tagen in der Woche sowie eine umfangreiche Hilfebibliothek kostenfrei zur Verfügung. Zudem bietet QuestionPro regelmäßig Schulungs-Webinare an.





"Hochschulen bieten ihren Studierenden mit dem Beitritt in das Academic Sponsorship Programm einen großartigen Service, nämlich den kostenfreien Zugang zu einem der weltweit meistgenutzten professionellen und wissenschaftlichen Befragungssysteme überhaupt," so Wilde. Hochschulangehörige, die QuestionPro nutzen, erhalten den Funktionsumfang der QuestionPro Enterprise Lizenz. Dies ermöglicht den unbeschränkten Zugriff auf alle Funktionen der Anwendung.



Hochschulen, die sich für das kostenfreie Academic Sponsorship Programm registrieren möchten, können dies unter der Website www.questionpro.com/de/academic tun.









Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.questionpro.com/de/



Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

QuestionPro ist einer der weltweit führenden Entwickler und Anbieter im Bereich webbasierter Befragungslösungen und Datenvisualisierung. Mehr als 2,5 Millionen Anwender in über 100 Ländern nutzen die technologisch hochwertigen, modular auf einer Plattform integrierten Tools zur Erstellung, Verteilung und Analyse von Online-Befragungen. Aufgrund der hohen System-Skalierbarkeit und des fairen Lizenzmodells setzen sowohl Top 100 Unternehmen als auch der Mittelstand, Hochschulen, Forschungseinrichtungen sowie Kleinunternehmen und Freiberufler auf Befragungslösungen von QuestionPro.



Dies ist eine Pressemitteilung von

QuestionPro GmbH

Leseranfragen:

Friedrichstraße 171, 10117 Berlin

PresseKontakt / Agentur:





Datum: 14.12.2016 - 13:30

Sprache: Deutsch

News-ID 1436263

Anzahl Zeichen: 3349

Kontakt-Informationen:

Firma: QuestionPro GmbH

Ansprechpartner: Mike Wilde

Stadt: Berlin

Telefon: +49 30 9160 7401



Meldungsart:

Anmerkungen:



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung

Diese Pressemitteilung wurde bishermal aufgerufen.