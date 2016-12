Pillodise - zeitgemäßes Nackenkissen mit modischer Hoody-Kapuze und Bluetooth-System für smartes Reisen

Unterwegs optimal entspannen und ruhen

Pillodise - Unterwegs optimal entspannen und ruhen

(firmenpresse) - Pillodise ist ein zeitgemäßes 3-in-1-Nackenkissen für mehr Privatsphäre und ruhigen Schlaf auf Reisen. Ermöglicht wird dies durch die Kombination von moderner Ergonomie, modischer Hoody-Kapuze und integriertem Bluetooth-Kopfhörer, der auch für Telefonate genutzt werden kann. Das BT Hoody Pillow bietet damit die perfekte Ruheoase an lauten und hochfrequentierten Orten. Rechtzeitig vor Weihnachten wird Pillodise als hippes Reise/Ruhe-Item erstmals der Öffentlichkeit vorgestellt. Alle Informationen zu Design, Funktionalität und Bestellmöglichkeiten finden Interessenten direkt online unter www.pillodise.com



Unterwegs optimal entspannen und ruhen



Pillodise kombiniert die Vorzüge eines Nackenkissens mit denen von Kapuze und Kopfhörer. Der eingearbeitete Memory-Foam-Schaumstoff passt sich ergonomisch perfekt der Nacken/Halsregion an und bietet der Muskulatur optimale Unterstützung. Zugleich schützt die abtrennbare Kapuze vor Sonne oder künstlichem Licht, vor kalter Zugluft und ungewünschter Beobachtung. Über den integrierten, mit dem Smartphone koppelbaren Bluetooth-Kopfhörer kann man zudem die Lieblingsmusik hören oder auch ein Telefonat entgegennehmen. Pillodise ist damit der perfekte Begleiter für entspannte Flug-, Zug- und Busreisen oder in jeder anderen beliebigen Situation. Wenn Kapuze oder Kopfhörer gerade nicht benötigt werden oder der Bezug gewaschen werden soll, können sämtliche Komponenten ganz einfach abgenommen und anschließend wieder zusammengefügt werden.



Hochwertige Materialien und Designs für jede Altersgruppe



Die aktuelle Pillodise-Kollektion bietet Designs für jede Altersgruppe - von klassischen Farben über bunte Prints bis hin zu Vintage- und fashionorientierten Motiven für jeden Geschmack. Verfügbar sind damit unifarbene Modelle wie auch Varianten mit modischer und hipper Musterung. Pillodise ist aus hochwertigen Materialien gefertigt - zum Teil in Deutschland - und erfüllt die strengen Qualitätsstandards gemäß CE-Kennzeichnung und RoHS-Richtlinien. Der Einstiegspreis liegt bei 69 Euro, jede Lieferung erfolgt inklusive hochwertigem Nylon-Bag. Bestellbar ist Pillodise unter www.pillodise.com. Neben dem Onlineshop wird Pillodise künftig auch vermehrt im Einzelhandel zu finden sein.





YouTube-Video: www.youtube.com/watch?v=GCgHHvCWqf0&feature=youtu.be



____



-- /via Jetzt-PR.de/ --







Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.pillodise.com



Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Pillodise ist eine eingetragene Marke der F.A.K. Trade GmbH mit Sitz in Berlin und bietet eine Trendkollektion von multifunktionalen Hoody-Kapuzen mit integriertem Nackenkissen und Bluetooth-System an. Untermauert wird der Release durch eine breite Facebook-Werbeaktion sowie kostenlose Benefits für die Warenpräsentation im Einzelhandel. Anfragen rund um Einzelhandel- und Reseller-Kooperationen können direkt über die Pillodise-Webseite erfolgen.



www.pillodise.com

Facebook: www.facebook.com/Pillodise-524286151099624

Instagram: Pillodise



Die F.A.K. Trade GmbH, gegründet 2008, ist ein Unternehmen mit Fokus auf Lifestyle, Mode, Technology und Trends. Der Service umfasst Consulting über Produktion bis hin zu Distribution und Vertrieb. Das junge, dynamische Team verfügt über langjährige Erfahrung in der Entwicklung erstklassiger Produkte und sorgt mit Eigenmarken seit vielen Jahren stetig für neue Trends am Puls der Zeit, die der Vertrieb vor allem im Ausland aufspürt. Das Consulting Team führt Kunden sicher durch die Produktion oder bietet diesen eine Brücke von Deutschland in die Welt. Der Kunde ist dabei nicht nur König, sondern immer ein Teil des Team.



Dies ist eine Pressemitteilung von

F.A.K. Trade GmbH

Leseranfragen:

Goethe-Str. 2-3, 10623 Berlin

PresseKontakt / Agentur:





Datum: 14.12.2016 - 13:30

Sprache: Deutsch

News-ID 1436264

Anzahl Zeichen: 2600

Kontakt-Informationen:

Firma: F.A.K. Trade GmbH

Ansprechpartner: Pillodise Team

Stadt: Berlin

Telefon: +49-(0)30 499 855 41



Meldungsart:

Anmerkungen:



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung

Diese Pressemitteilung wurde bishermal aufgerufen.