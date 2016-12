Neuerscheinung: "Die Zukunft der Medizin" herausgegeben von Dr. med. Klas Mildenstein

(firmenpresse) - Wie kann die Medizin wieder zur Heilkunst werden?

„Die Zukunft der Medizin“ vereint die Beiträge führender Fachmediziner und deckt ein breites Spektrum an Themen ab: die Arzt-Patienten-Beziehung, die Bedeutung von Ernährung und Bewegung für die Gesundheit, die Wirksamkeit der traditionellen chinesischen Medizin, die Vorteile der Schmerztherapie sowie Ansätze für psychotherapeutische Behandlungsmethoden.

Damit weisen die Beiträge dieses Bandes den Weg in eine Medizin der Zukunft, wobei sie sich gleichermaßen an ein Fachpublikum und an Interessierte wenden.



Dr. med. Klas Mildenstein (Hrsg.)

Die Zukunft der Medizin

Zwölf Fachleute in einem Symposium der Medizinischen Hochschule Hannover mit Antworten auf aktuelle Zukunftsfragen

264 Seiten, Paperback. 2016. 22,00€

ISBN 978-3-8382-0519-9



http://www.ibidemverlag.de/Unser-Verlagsprogramm/Medizin---Gesundheitswesen---Pharmazie---Medizintechnik/Die-Zukunft-der-Medizin.html



Der ibidem-Verlag ist ein Fachbuchverlag für Wissenschaftsliteratur mit Standorten in Stuttgart und Hannover. Mit mehr als 1.900 lieferbaren Titeln im Programm bietet das 1997 gegründete Verlagshaus wissenschaftlich anspruchsvolle Analysen vor allem aus den Bereichen Medien-, Geistes-, Sozial- und Wirtschaftswissenschaften.

