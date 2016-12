Vermögensverwaltung 4vestor auf Platz 1 in München

Wieder unter den Top 10

(firmenpresse) - Die in München ansässige Vermögensverwaltung 4vestor GmbH (www.4vestor.de) ist in München eine Größe. Das bestätigt das Kundenbewertungsportal bewertet.de

Die Vermögensverwaltung 4vestor setzt sich gegen namhafte Größen durch und belegt Platz 1. Zuletzt berichtete die Vermögensverwaltung von einer guten Geschäftsentwicklung und einer Expansion in weitere Geschäftsfelder. Die Anlagestrategien der 4vestor Vermögensverwatung (www.4vestor.de/vermoegensverwaltung) konnten ihre Vergleichsindices deutlich schlagen. Der DAX entwickelte sich im Vergleichszeitraum um 11 % schlechter. Das zeigt sehr deutlich den Erfolg der Vermögensverwalter der 4vestor Vermögensverwaltung aus München.





Die in München beheimatete 4vestor GmbH bietet ihren Kunden eine umfassende und zeitgemäße Wirtschaftsberatung auf Honorarbasis. Als zuverlässiger Partner im Bereich der Beratung betrachtet das Unternehmen vor allem die kosteneffiziente Nutzung der eigenen und der Kundenressourcen als eines seiner obersten Ziele. Der Kundenstamm der 4vestor GmbH setzt sich vor allem aus börsennotierten Unternehmen im Bereich der Investor Relations zusammen. Eine langfristige Vereinfachung der Unternehmensprozesse und die effiziente Arbeitsgestaltung sind dabei die Spezialität des Beratungsbüros.



4vestor GmbH – Ihr zuverlässiger Finanzberater in München

Zu den behandelten Themengebieten zählen eine große Menge an modernen Beratungsleistungen, darunter z. B. die Honorarfinanzberatung, die Portfolio-Optimierung und die Investor Relations-Beratung. Betriebe, die eine präzise Vermögensverwaltung oder eine Unternehmensberatung benötigen, finden in der 4vestor GmbH ebenfalls einen verlässlichen Begleiter. Banken, Investmentfonds, Family Offices und Vermögensverwaltungen profitieren indes von einer Aufbereitung der Geschäftsberichte und der Ermittlung strategischer Vorschläge für Hauptversammlungen.

Kontakt-Informationen:

Firma: 4vestor GmbH

Ansprechpartner: PR-Team

Stadt: München

Telefon: 08974051056



