Arbeitsplatz der Zukunft

Die erste Veranstaltung dieser Art: drei Stunden kompakte Info zum Thema Arbeitsplatz der Zukunft mit anschließendem Mittagsbuffet.

(firmenpresse) - Einen ansprechenden Arbeitsplatz für die Mitarbeiter zu bieten wird immer wichtiger. Work of Life Balance, die Möglichkeit von zuhause zu arbeiten und mobil auf Daten zugreifen zu können sind nur einige der Themen, die einen modernen Arbeitsplatz ausmachen. Aber wie schafft man einen wirtschaftlichen Arbeitsplatz der Zukunft?

Mit dieser Fragen setzten sich Experten am 19.1.2017 in Vlotho auseinander. Herr Maximilian Hille (Industry Analyst bei Crisp Research) präsentiert einen Überblick der Situation heute und der Trends von Morgen. Was sind die Herausforderungen aber auch Mehrwerte einen digitalen Arbeitsplatz zu schaffen? Herr Hille basiert seine Analyse auf den Ergebnissen mehrere Studien, die er in den letzten 2 Jahren durchgeführt hat. Dies ist ein sehr informativer und interaktiver Vortrag von einem unabhängigen Spezialisten. Im Anschluss werden konkrete Use Cases live vorgestellt.



Dies ist ein Event für die strategischen Entscheider (CEO und CIO), die überzeugt sind, dass ein moderner und für die Mitarbeiter attraktiver Arbeitsplatz den langfristigen Unternehmenserfolg sicherstellt.

Als Systemhaus mit mehr als 25 Jahren praktischer Erfahrung im Bereich IT- und Systemlösungen, stehen wir Ihnen mit unseren Erfahrungen und Referenzinstallationen, auch schon vor einer Anschaffung, mit Rat und Tat zur Seite.



Systemhaus Krick GmbH & Co.KG

