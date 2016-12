ZDF präsentiert festliche Gala "Sportler des Jahres 2016" (FOTO)

Das große Sportjahr 2016 findet mit der Wahl der "Sportler des

Jahres" seinen würdigen Abschluss. Das ZDF überträgt die 70.

Preisverleihung am Sonntag, 18. Dezember 2016, ab 22.00 Uhr aus dem

Kurhaus in Baden-Baden. Die ZDF-Moderatoren Katrin Müller-Hohenstein

und Rudi Cerne blicken auf ein spannendes Sportjahr zurück, das nicht

nur von der Fußball-Europameisterschaft und den Olympischen Spielen

dominiert war, sondern zahlreiche weitere Höhepunkte und bewegende

Momente aufweist.



Mit dem Preis, der als renommierteste Auszeichnung im deutschen

Sport gilt, werden alljährlich die Sportlerin, der Sportler und die

Mannschaft des Jahres geehrt. Die wahlberechtigten Fachjournalisten

müssen auch in diesem Jahr aus einer Vielzahl von Top-Athleten und

-Mannschaften ihre Wahl treffen. Verdient haben die Auszeichnung im

Jahr der Olympischen und Paralympischen Sommerspiele viele. Kann

Turner Fabian Hambüchen nach dem Reck-Olympiasieg das I-Tüpfelchen

auf eine große Karriere setzen, oder finden die Leistungen der

Paralympics-Sieger Markus Rehm und Niko Kappel die verdiente

Würdigung? Ein weiterer Kandidat ist Titelverteidiger Jan Frodeno:

Dem Sportler des Jahres 2015 gelang das Kunststück, zum zweiten Mal

nacheinander den Ironman auf Hawaii zu gewinnen. In Rio beeindruckte

Vielseitigkeitsreiter Michael Jung ebenso wie Kanute Sebastian

Brendel. Die Leichtathleten stellten mit Thomas Röhler und Christoph

Harting zwei Olympiasieger. Oder rast Formel-1-Weltmeister Nico

Rosberg auch bei dieser Wahl ganz nach vorn?



Zwei Grand-Slam-Siege, Silber in Rio, wenig später die Nummer eins

der Tennis-Welt: Angelique Kerber gehört zu den Favoritinnen bei den

Frauen. Doch mit Biathlon-Weltmeisterin Laura Dahlmeier und

Rad-Olympiasiegerin Kristina Vogel lauert starke Konkurrenz.

Außenseiterchancen haben unter anderen Barbara Engleder,



Olympiasiegerin im Schießen, und Paralympics-Champion Vanessa Low.

Frauen-Power auch bei den Mannschaften? Die Beachvolleyballerinnen

Laura Ludwig und Kira Walkenhorst begeisterten an der Copacabana, die

Fußballerinnen holten bei Olympia ebenso Gold wie die Dressur-Equipe.

Gold gab es auch für beide Doppelvierer im Rudern. Oder reicht es für

die Handball-Europameister?



