Stefan Kretzschmar: "Als meine Mutter das erste Mal zu mir sagte, dass sie stolz auf mich ist, war ich 34!" / VOX zeigt "Fremde Freunde" mit Guido Maria Kretschmer am 19.12. um 20:15 Uhr

(ots) - Eine alte, abgelegene Mühle an einem See, 24 Stunden

Zeit und drei ganz verschiedene Lebensgeschichten. Guido Maria

Kretschmer führt für seinen neuen VOX-Personality-Talk "Fremde

Freunde - Die unerwartete Begegnung" drei besondere Menschen in einem

Haus am See zusammen: Schauspieler Heinz Hoenig, Ex-Profi-Handballer

Stefan Kretzschmar und das 70-jährige Top-Model Eveline Hall. Die

drei sind sich noch nie zuvor begegnet und wissen nicht, auf wen sie

treffen. Alle bleiben über Nacht und gehen mit Guido auf eine Reise

durch ihr Leben und zurück bis in ihre früheste Kindheit. Sie

verbringen 24 Stunden gemeinsam, in denen sie zusammen kochen,

Fahrrad fahren, sich näherkommen. "Wir nehmen uns jetzt eine Auszeit

vom Alltag und ich werde anhand eurer Geschichten erfahren, wie ihr

zu den Menschen wurdet, die ihr heute seid", kündigt Guido seinen

drei Gästen an. Sie alle gewähren überraschend ehrliche und tiefe

Einblicke in ihr Leben und in ihre Stationen ihrer Biographien. Was

hat ihnen Angst bereitet? Und welche Erlebnisse haben sie geprägt?

Dabei entdecken sie Gemeinsamkeiten, weinen und lachen zusammen und

werden von Fremden zu Freunden...



Zurück in die Kindheit



"Auf dem Dachboden lässt man all seine Erinnerungen liegen. Ich

möchte von euch wissen: Wer seid ihr? Woher kommt ihr?", so Guido,

der seine Hausgäste auf den gemütlichen Dachboden und auf eine Reise

in ihre Kindheit einlädt. Gemeinsam schauen sie sich alte Fotos von

Stefan Kretzschmar an, der als Sohn zweier großer Sporthelden der DDR

groß wurde. "Mein Vater hat mich immer gehalten. Da gab es keinen

anderen Menschen, der auch nur annähernd rankam an das, was mein

Vater für mich bedeutete", so der Ex-Handballer. Heinz Hoenig ist

bewegt: "Wenn man so etwas sagen kann, ist man reich!" Guido will

wissen: "Deine Mutter war die erfolgsreichste Handballspielerin ihrer



Zeit. Hattest du Druck als Kind, in ihre Fußstapfen zu treten?" -

"Wenn man mein Leben analysiert, dann war ich wahrscheinlich so

erfolgreich, nur um meiner Mutter zu gefallen. Diesen Status zu

erreichen, dass meine Mama sagt: 'Ich bin stolz auf dich!' - das war

der größte Antrieb für mich", so Stefan. Auch für Heinz Hoenig wird

es auf dem Dachboden emotional, als Guido ihn fragt, ob er

Erinnerungen hat, in denen er eingesperrt wurde. "In Landsberg am

Lech: Meine Eltern mussten arbeiten und die Freunde von meinen Eltern

wohnten über uns und sie mussten mich betreuen. Dann hörte ich immer

die Kette. Da konnte ich nichts machen. Ich kam noch nicht mal ran,

so klein war ich. Ich glaube, es begleitet dich dein ganzes Leben."



Erste Liebe



Später schwelgt der Schauspieler gemeinsam mit den anderen in

positiven Erinnerungen an seine erste große Liebe: "Renate Ebeling.

Sie hatte lange blonde Haare und ich war so verknallt. Ich bekam rosa

Briefe und verschickte blaue. Heute ist sie Pastorin", lacht Heinz.

Auch Eveline schwärmt von ihrem Exmann und Stefan erinnert sich an

seine Kindergartenliebe.



Auf dem Weg zum Ziel



Guido: "Für mich ist es jetzt auch interessant, zu sehen, was aus

euren Sehnsüchten geworden ist?" Gemeinsam schauen sich die vier

daher unter anderem die ersten Schauspielschritte von Heinz Hoenig

an. Der 65-jährige Schauspieler ist sehr ergriffen und muss weinen,

als Guido ihm von seiner früheren Mentorin Salty eine Videonachricht

zeigt. Guido: "Alles, was du heute bist, hast du dir da geholt."

Heinz: "Wo habt ihr das her? Das ist ja geil! Das war damals viel

mehr als eine Schauspielschule. Das war die Schule für mein Leben.

Das war der Schlüssel." Und auch Stefan Kretzschmar erinnert sich an

einen Schlüsselmoment: "Für mich war das ein wichtiger Moment, als

meine Mutter das erste Mal zu mir sagte, dass sie stolz auf mich ist.

Da war ich allerdings schon 34."



Meilensteine der Karriere



Was waren die Meilensteine der drei Hausgäste? Eveline ist vor

sechs Jahren noch mal ganz neu durchgestartet: im Alter von 65 Jahren

als international gefragtes Model. Eveline: "Models sind ja noch

jünger als Tänzerinnen. Ich arbeite da nur mit 17-Jährigen zusammen.

Wenn ich nicht Tänzerin oder Schauspielerin wäre, hätte ich das nie

gemacht. Denn ich habe den jungen Menschen nichts entgegenzusetzen.

Wenn da eine alte Schnecke kommt, die auf hohen Schuhen nicht laufen

kann, nimmt man ihr das übel... Aber es macht einen Heidenspaß!"



Die Zukunft



Schließlich sprechen die vier nach der langen gemeinsamen Nacht

auch über die Zukunft. Und Heinz Hoenig fasst nach 24 intensiven

Stunden zusammen: "Ich hab' euch lieb. Bevor ich normalerweise Pipi

in die Augen kriege, muss schon was passieren. Ihr kommt gleich mit

auf meine Liste, wir können eine WG aufmachen!"



Können nach so viel Intimität und Offenheit Fremde zu Freunden

werden? VOX zeigt den Personality-Talk "Fremde Freunde - Die

unerwartete Begegnung" am 19.12. um 20:15 Uhr.



"Fremde Freunde - Die unerwartete Begegnung" basiert auf dem

französischen Originalformat "La Parenthèse Inattendue" und wird von

der Norddeich TV Produktionsgesellschaft mbH im Auftrag von VOX

produziert.







