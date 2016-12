Rechtsanwalt für Arbeitsrecht: Wengenstein | Rechtsanwaltskanzlei - Mülheim-Kärlich

Beratung und Vertretung im Arbeitsrecht für Unternehmer und Unternehmen

(firmenpresse) - Die Rechtsanwaltskanzlei Wengenstein aus Mülheim-Kärlich bietet anwaltliche Beratung und Vertretung für Unternehmen und Unternehmer an.





Mandanten werden in allen Fragen des Arbeitsrechts kompetent und umfassend anwaltlich beraten und vertreten. Im Fokus steht die Begründung von Arbeitsverhältnissen, die Begleitung während laufender Arbeitsverhältnisse und die Beendigung und Abwicklung von Arbeitsverhältnissen.



Die Ziele der Mandanten stehen immer im Mittelpunkt. Transparenz, gute Kommunikation und schnelle Information sind selbstverständlich. Termine können immer kurzfristig vereinbart werden - auf Wunsch auch bei Ihnen im Unternehmen.





Weiteres Kerngebiet der Kanzlei und Schnittmenge zum Versicherungsrecht ist das Vorsorgemanagement und die betriebliche Altersvorsorge für Unternehmer - insbesondere für GmbH-Geschäftsführer und ihre Angehörigen. Hier beraten wir Sie umfassend in allen Fragen einer steuerlichen und wirtschaftlichen Gesamtlösung.



Versicherungsrecht, Arbeitsrecht und Sozialversicherungsrecht werden durch die Kanzlei auf dem Gebiet des Regress durch die Berufsgenossenschaft gemäß § 110 SGB VII gebündelt. Werden Sie aufgrund eines Arbeitsunfalls in Regress genommen, ist die Kanzlei Wengenstein ihr Ansprechpartner.



Haben Sie Fragen zum Versicherungsrecht oder konkreten Beratungsbedarf? Zögern Sie nicht uns zu kontaktieren. Wir freuen uns von Ihnen zu hören.



