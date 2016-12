revolabs baut auf den Channel

Spezialist für UC-Audio-Lösungen erweitert Partnernetzwerk in Deutschland und Europa

(firmenpresse) - Tonbridge, Großbritannien 14.12.2016 - revolabs (www.revolabs.com), Hersteller von professionellen Mikrofon- und Konferenzsystemen für Telefonie und Unified Communications, erweitert sein Partnernetzwerk in Deutschland und Europa. Dazu sucht der US-amerikanische Audiospezialist, eine hundertprozentige Tochter von Yamaha, Reseller aus den Bereichen Audio-Videoconferencing-, IT- und Telekommunikation. Ziel ist es, die breite Produktpalette an Konferenztelefonen und drahtlosen Mikrofonsystemen für höchste Audioqualität in der Business-Kommunikation einem noch breiteren Publikum zugänglich zu machen. Mit ALSO Deutschland, ProdyTel und showsupply vertreiben drei namhafte Distributoren die Produkte von revolabs in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Als CORE Partner des revolabs EMEA Partner-Programms profitieren sie von exklusiven Vorteilen wie qualifizierten Leads, Trainings und Zertifizierungen, Vertriebsunterstützung sowie einem umfangreichen Garantie- und Demo-Produkt-Service.

Breites UC-Portfolio und beste Audioqualität

revolabs bietet ein breites Portfolio an flexiblen und sicheren Audio-Lösungen - von installierten oder einfach implementierbaren Plug-and-Play-Systemen über drahtlose oder kabelgebundene Mikrofonsysteme und Konferenztelefone bis hin zu Lösungen für die remote oder lokale Verwaltung. Im Portfolio befinden sich zudem hochwertige USB- und VoIP-Konferenzsysteme für Unified Communications-Lösungen wie Microsofts Skype for Business. Unternehmen profitieren so von einer effektiven Business-Kommunikation, selbst in großen Raum- und komplexen Akustiksituationen. Ziel von revolabs ist es, dass die Audioqualität so natürlich und verständlich ist, wie bei einer Unterhaltung von Angesicht zu Angesicht.

Herausforderung IP-Umstellung

Bereits jetzt sind bei beratungsintensiven Unified Communications-Produkten weltweit Wachstumsraten von über 30 Prozent zu beobachten. Bis 2018 wird die Telekom komplett auf Internet-Telefonie (Voice-Over-Internet Protocol, VoIP) umstellen. Betroffen sind davon auch viele Business-Anschlüsse, die immer noch auf ISDN laufen. "Insbesondere die traditionellen Telekommunikations-Reseller müssen frühzeitig den Schritt zu VoIP-Telefonie machen", sagt Uwe Peters, Regional Sales Manager Central Europe bei revolabs. "Mit hoher Produktfunktionalität und gutem Preispunkt für USB-Konferenzsysteme unterstreichen wir die Bedeutung von VoIP und Unified Communications-Lösungen wie Microsofts Skype for Business. Hier sind wir mit vielfältigen Business-Audio-Lösungen, die sich durch höchste Qualität auszeichnen sowie eine effektive und natürliche Kommunikation ermöglichen, sehr gut aufgestellt."

"Die hochwertigen Business-Audio-Lösungen von revolabs zeichnen sich neben dem sehr guten Preis-/Leistungsverhältnis, auch durch einen hervorragenden technischen Support aus", bestätigt Kai Schwerdtner, Head of BU Audio and Videoconferencing bei der ALSO Deutschland GmbH. Interessierte Reseller mit einem bestehenden Vertriebsnetzwerk wenden sich bei Interesse an einer Zusammenarbeit an Uwe Peters, Regional Sales Manager Central Europe bei revolabs.





Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.revolabs.com



Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Revolabs ist ein führender Hersteller von professionellen Mikrofon- und Konferenzsystemen für Telefonie und Unified Communications. 2005 sorgte der Audiospezialist mit der Einführung des ersten drahtlosen Mikrofons für Konferenzen für ein bis dahin unerreichtes Maß an Freiheit und Flexibilität in der Business-Kommunikation. Revolabs überzeugt seine Kunden mit einem überragenden Klangerlebnis, auch in großen und komplexen Räumen. Die Qualität soll, unabhängig von der Raumgröße, so natürlich und verständlich sein wie beim Gespräch von Angesicht zu Angesicht. Dazu bietet das Unternehmen ein breites Portfolio an flexiblen und sicheren Audio-Lösungen - von installierten oder einfach implementierbaren Plug-and-Play-Systemen über drahtlose oder kabelgebundene Mikrofonsysteme und Konferenztelefone bis hin zu Lösungen für die remote oder lokale Verwaltung. Seit März 2014 ist Revolabs eine hundertprozentige Tochter von Yamaha, einer der weltweit renommiertesten Marken für exzellenten Klang und hochwertige HiFi-Komponenten. Revolabs hat seinen Hauptsitz in Sudbury, Massachusetts. Der Vertrieb in Deutschland erfolgt exklusiv über ALSO Deutschland und ProdyTel.

Dies ist eine Pressemitteilung von

Revolabs, Inc.

PresseKontakt / Agentur:

SCHWARTZ Public Relations

Tobias Frühauf

Sendlinger Straße 42a

80331 München

tf(at)schwartzpr.de

089/211871-31

www.schwartzpr.de



Datum: 14.12.2016 - 14:05

Sprache: Deutsch

News-ID 1436293

Anzahl Zeichen: 3379

Kontakt-Informationen:

Firma: Revolabs, Inc.

Ansprechpartner: Uwe Peters

Stadt: Tonbridge, Kent

Telefon: +44 788 769 2594





Diese Pressemitteilung wurde bisher 27 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung