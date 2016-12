AIDA pur kombiniert Seegenuss mit meisterlichem Bordprogramm / Gäste treffen Konditorenweltmeisterin, Rocklegende, Fernsehkoch und Bestseller-Autor

(ots) - Vom 7. bis 20. Mai 2017 können Sie auf AIDAbella

eine der wohl ungewöhnlichsten Kreuzfahrten des Jahres erleben.

Nachdem das Kreuzfahrtschiff mit dem roten Kussmund einen ganzen Tag

und eine ganze Nacht in Dubai festgemacht hat, stehen ab 8. Mai für

die pure Entspannung elf Tage lang die Weite des Meeres auf dem

Reiseplan. Durch den Suezkanal geht es nach Palma de Mallorca, wo

diese Reise am 20. Mai endet. Unter Kennern ist es der Inbegriff

einer See-Reise: Kreuzfahrer, die den Blick aufs offene Meer schätzen

und am liebsten ihre Seele an einem Seetag baumeln lassen, können auf

dieser AIDA pur Reise den Luxus des Auf-See-Seins in vollen Zügen

auskosten. Einfach Kreuzfahrt pur!



Kontrastreich wird das Programm an Bord: Unter dem Motto "Best of

AIDA" wird vom Workshop mit der Konditorenweltmeisterin Andrea

Schirmaier-Huber über Lesevergnügen mit Bestseller-Autor Ben Bennett

bis hin zum Chorerlebnis bei "AIDA singt" Abwechslung pur geboten.



Andrea Schirmaier-Huber beherrscht ihr Konditorenhandwerk

meisterlich. In Workshops gibt sie Einblicke in ihre Kunst. Dazu

bietet sie spezielle Kaffeenachmittage, Showbacken und vieles mehr

für die Gäste an.



Lernen vom Meister ist auch das Motto bei den Programmangeboten

mit AIDA Spitzenkoch Franz Schned, bekannt aus der ZDF

Küchenschlacht. Er entführt interessierte Gäste in die Fernsehwelt

des Kochens: Kulinarik und Unterhaltung auf Top-Niveau.



Ein wahrer Meister des Rock & Roll und auf der Gitarre wird die

Zuschauer im Theatrium zum Toben bringen: Gaststar Wayne Morris stand

bereits mit Musiklegenden wie Joe Cocker, Status Quo und Udo Jürgens

auf der Bühne. Jede Show ist anders, denn wie kein anderer erspürt

Wayne Morris den Geschmack seines Publikums und passt sein Programm

aus dem Stegreif an. Mit Leichtigkeit überträgt er seine Begeisterung



auf die Zuschauer. Und diese lieben Waynes Art, wie er

All-Time-Favorites von Elvis Presley und Johnny Cash interpretiert

und mit aktuellen Hits von Snow Patrol und Pharell Williams mischt.

Über die Musik sagt er " Es gibt keine bessere Droge, als gemeinsam

Musik zu erleben".



Um das gemeinsame Musikerlebnis geht es auch bei "AIDA singt". Wer

schon einmal mit anderen Menschen zusammen ein Lied angestimmt hat,

kennt die Energie, die sich aus den vereinten Stimmen freisetzen

lässt. Sowohl ungeübte als auch geübte Sänger formen auf AIDAbella

einen gewaltigen Chor und erheben unter professioneller Anleitung

gemeinsam ihre Stimmen. Emotionen pur sind garantiert!



Genau wie bei den Darbietungen von Bestsellerautor Ben Bennett,

ein Meister des romantischen Schreibstils. Er liest aus seinen

Büchern "Wenn Ozeane weinen" und "Die Traumweberin".



Viele weitere Specials wie professionelle Typ- & Stilberatung mit

Profi Beatrice Barden sowie Vorträge & Workshops für mehr Lebenskraft

und Lebensfreude mit Topcoach Elmar Rassi ergänzen das vollgepackte

Programm auf dieser einzigartigen Reise.



Dazu gibt es an Bord von AIDAbella die ganze Vielfalt für jeden

Geschmack: Entertainment über drei Decks im großartigen Theatrium,

Sport und Wellness im exzellent ausgestatteten schwimmenden Spa

Bereich und kulinarische Genüsse in sieben Restaurants.



Buchbar ist die Reise ab 699 Euro pro Person zum AIDA VARIO Preis

(bei 2er-Belegung). Das An- und Abreisepaket ist ab 525 Euro pro

Person zubuchbar.



Wer nun Lust auf das pure AIDA Erlebnis bekommen hat, kann sich

auf eine weitere AIDApur Reise vom 15. bis 28. November 2017 freuen.

Diese Reise wird unter dem Motto "Sterne & Meer" stehen und dazu

viele renommierte Gastkünstler an Bord präsentieren.



Weitere Information und Buchung im Reisebüro, unter der

Telefonnummer 0381/20270707 oder auf www.aida.de.







