Kostenlos mit Aktien sparen: Finanztip nimmt ETF-Sparpläne unter die Lupe

(ots) - Auch wer nur 50 Euro im Monat übrig hat, kann diese

in Aktien investieren, um mehr Rendite zu erwirtschaften. Sinnvoll

sind dann sogenannte ETF-Sparpläne: Anleger kaufen dabei

börsengehandelte Fonds auf bestimmte Aktienindizes in Häppchen. Doch

einige Anbieter verlangen dafür Gebühren, die die Rendite schmälern.

Das gemeinnützige Verbraucherportal Finanztip hat deshalb den Markt

analysiert und mehrere Onlinebanken und Broker ohne

Depotführungsgebühr ausfindig gemacht.



Laut dem Branchendienst Extra hatten Privatanleger hierzulande im

Oktober 2016 fast 300.000 ETF-Sparpläne laufen - so viele wie noch

nie. "Der Sparplan mit Aktien-Indexfonds eignet sich für fast jeden,

der langfristig sparen möchte", sagt Sara Zinnecker,

Finanztip-Expertin für Banken und Geldanlage. "Schon mit einer

geringen Einzahlung jeden Monat können Anleger über zehn Jahre und

mehr Vermögen aufbauen." Weil ETFs kein aktives Fondsmanagement

benötigen, fallen nur geringe Kosten an. "Und wer bei der Wahl des

Sparplan-Anbieters aufpasst, zahlt nicht mal Gebühren dafür", sagt

Zinnecker.



Fünf Anbieter schneiden besonders gut ab



Kostenlose Sparpläne auf zahlreiche ETFs bieten laut aktueller

Finanztip-Untersuchung die Broker und Onlinebanken Flatex,

Consorsbank, Maxblue, Onvista Bank und Comdirect. Darunter befinden

sich auch ETFs auf die breit gestreuten Indizes MSCI World, Stoxx

Europe 600 oder MSCI EMU. Mit mehr als 350 unterschiedlichen ETFs hat

Flatex mit Abstand die größte Auswahl an kostenlosen Sparplänen.

Consorsbank und Maxblue haben mehr als 100 kostenlose Sparplan-ETFs

im Programm.



Sparer können jederzeit einsteigen



Einen Sparplan auf einen Aktien-Indexfonds können Sparer

unabhängig vom aktuellen Geschehen an den Börsen abschließen. "Der

Einstiegszeitpunkt ist nicht so wichtig, weil zu Beginn nur wenig



Kapital in einem Sparplan steckt", erklärt Zinnecker. "Selbst wenn es

anfangs bergab geht, ist noch genügend Zeit, Verluste aufzufangen."

Umso wichtiger ist der Ausstiegszeitpunkt. "Gegen Ende der Spardauer

hat sich viel Kapital angesammelt, das mit den Kursen schwankt. Gehen

die Börsen ausgerechnet dann in die Knie, kann das die Rendite

mindern." Es kann daher ein Vorteil sein, den Sparplan zu beenden,

wenn das Sparziel erreicht ist, oder in den letzten Jahren der

geplanten Laufzeit nach und nach in sichere Anlagen umzuschichten.



