Die Musiker der Band "The xx"über ihren "Soundtrack für den Brexit" (FOTO)

Die drei Musiker der Band "The xx" machen "neuerdings" neue

Erfahrungen im Kontakt mit der Presse, denn sie würden "immer wieder

nach Politik gefragt": "Dieses Thema können wir inzwischen kaum noch

vermeiden", sagt "The xx"-Sänger Oliver Sim dem ZEITmagazin. "Daran

müssen wir uns aber erst noch gewöhnen", so Sim weiter. "The

xx"-Sängerin Romy Madley Croft fügt hinzu: "Wir sind nun mal nicht

die Art von Künstlern, die sich öffentlich politisch positionieren.

Was nicht bedeutet, dass wir keine Meinung zu diesen Vorgängen

hätten. Was derzeit so passiert, ist natürlich grauenhaft."



Die Musik des Trios "The xx", erklärt Oliver Sim, sei auch schon

"als Soundtrack für den Brexit bezeichnet" worden. Musik habe ihm

schon immer "Eskapismus" geboten: "Und natürlich leben wir in Zeiten,

in denen Eskapismus sehr gefragt ist." Alle drei habe die

Entscheidung für den Brexit "emotional sehr mitgenommen. Was uns

freut, ist, wie viele junge Leute in London, wo wir leben, seitdem

ein aktives politisches Interesse entwickelt haben", so Sim. Das

Resultat sei nun mal nicht das erwünschte gewesen, aber es werde

"spannend sein, zu sehen, wie die Kunst auf diesen Einschnitt

reagiert. Margaret Thatcher hat immerhin die Punk-Bewegung sehr

inspiriert. Also mal abwarten, was uns der Brexit noch Tolles

beschert. So könnte er ja vielleicht doch noch zu irgendetwas gut

sein. Öffentlich haben wir uns nicht zum Brexit geäußert, aber privat

haben wir umso deutlicher gemacht, dass wir gegen ihn waren."







