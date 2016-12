neues deutschland: Deutscher Bobverband bestätigt WM-Interesse: "Bis Freitag wollen wir entscheiden."

(ots) - Der Bob und Schlittenverband Deutschlands (BSD)

wird sich voraussichtlich schon bis Ende der Woche um die Ausrichtung

der Bob- und Skeleton-WM 2017 bewerben. Die Titelkämpfe waren dem

russischen Sotschi am Dienstag vom Weltverband entzogen worden. "Wir

bieten unsere Hilfe an und prüfen gerade. Bis Freitag wollen wir das

entscheiden, müssen aber noch unsere Partner befragen. Wir haben

nicht nur eine mögliche Bahn in Deutschland, sondern drei.

Hoffentlich wissen wir am Wochenende, wo die WM dann stattfinden

wird", erklärte BSD-Sportdirektor Thomas Schwab der in Berlin

erscheinenden Tageszeitung "neues deutschland" (Donnerstagausgabe).



Unter dem Druck vieler Boykottdrohungen und im Zuge der

Enthüllungen im zweiten Teil des McLaren-Berichts zu

Dopingmanipulationen während der Olympischen Winterspiele 2014 in

Sotschi hatte der Weltverband IBSF die kommende WM auf der

Olympiabahn abgesagt. "Ich bin aber kein Freund von Boykotten, da sie

fast immer nur dem Sport schaden. Daher haben wir auf andere Weise

versucht, auf den Weltverband einzuwirken", beschrieb Schwab die

Vorgehensweise des BSD, der offenbar im Hintergrund auf eine

Verlegung gedrängt hatte. "Wir haben aber nichts allein umgebogen.

Vorletzte Woche gab es in Whistler schon große Diskussionen unter den

Mannschaftsleitern und Cheftrainern sehr vieler Nationen. Da hat die

IBSF mitbekommen, dass der WM-Ort sehr kritisch gesehen wird."







