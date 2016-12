Termine fürs Tier! / Was ist im Jahr 2017 zu tun für das Wohl von Hund und Katze? (FOTO)

(ots) -

Ein neues Jahr beginnt stets mit guten Vorsätzen. Ob sie

eingehalten werden, steht auf einem anderen Blatt. Oft genug sind sie

jedenfalls schnell vergessen. Wichtiges aufschreiben hilft, so können

den guten Vorsätzen bessere Taten folgen. Dies gilt auch für die

Gesundheitsvorsorge bei Hund und Katze, denn übers Jahr muss der

Tierhalter viele Dinge beachten.



Häufig sind es saisonal bedingte Maßnahmen, an die man denken

sollte. Ist eine Salbe für die Pfotenpflege im Haus, falls der Schnee

überraschend kommt? Muss der Zeckenschutz im zeitigen Frühjahr

aufgefrischt werden, bevor die lästigen Spinnentiere zum Leben

erwachen? Oder gibt es jahreszeitlich bedingte Allergien? Häufige

Allergieauslöser sind Milben, Pollen, Flohspeichel oder

Schimmelpilze. Auch Insekten können allergische Reaktionen auslösen.

Je nachdem sind verschiedene Therapien möglich. Gegen die

Flohspeichelallergie hilft ein lückenloser Flohschutz.



Hunde und Katzen, die unter chronischen Herzbeschwerden leiden,

sind im Sommer besonders belastet. Warme Temperaturen machen den

Tieren zu schaffen. Mit dem Tierarzt sollte man in jedem Fall

rechtzeitig eine optimale Medikamentengabe absprechen, bevor das

Thermometer nach oben klettert. Im Herbst suchen Flöhe nach

Möglichkeiten für ein warmes Überwintern. Zeit also, den Flohschutz

aufzufrischen. Kühlere Temperaturen und feuchter, kalter Nebel im

Herbst schlagen älteren Tieren auf die Gelenke. Bei Senioren gehört

die regelmäßige Vorsorge ohnehin auf den Terminkalender. Der Tierarzt

wird dann die richtige Einstellung der Schmerzmittel, falls

erforderlich, gleich mit überprüfen.



Daneben dürfen aber auch die regelmäßigen Untersuchungen nicht

vergessen werden. Dafür ist es hilfreich, Termine für

Routineuntersuchungen und -kontrollen vorzumerken. Die jährliche

Zahnkontrolle etwa gehört dazu, die Parasitenvorsorge oder



Auffrischungsimpfungen. Darüber hinaus sollte man sich frühzeitig

darüber informieren, welche Impfungen anfallen, wenn ein gemeinsamer

Urlaub in Planung ist? Das hängt beispielsweise vom Reiseziel ab. Ein

rechtzeitiger Termin beim Tierarzt stellt sicher, dass erforderliche

Wartezeiten eingehalten werden können. Bei Tollwut beispielsweise

bildet sich der Impfschutz bei der Grundimmunisierung erst nach 21

Tagen aus. Für den, der diese Zeit nicht einhält, ist an der Grenze

möglicherweise schon Schluss mit den Ferien. Vielleicht fehlt dem

Hund der erforderliche Transponder oder ein EU-gültiger Heimtierpass.

Auch darum muss man sich früh genug kümmern. Sobald das Reiseziel

feststeht, sollte man mit dem Tierarzt besprechen, welche Krankheiten

im Ausland lauern und welche Vorsorgemaßnahmen geeignet sind.



Der Tipp: Damit Sie wirklich nichts vergessen, erstellen Sie sich

eine Checkliste, auf der die wichtigsten Termine für das kommende

Jahr notiert sind. Oder nutzen Sie die Kalenderfunktion Ihres Handys,

dann werden Sie sicher an die Termine erinnert. Hund und Katze werden

es mit einem gesunden Jahr 2017 danken.







Pressekontakt:

Bundesverband für Tiergesundheit e.V., Dr. Sabine Schüller,

Schwertberger Straße 14, 53177 Bonn, Tel. 0228/31 82 96,

bft(at)bft-online.de



Original-Content von: Bundesverband f?r Tiergesundheit e.V., übermittelt durch news aktuell



Dies ist eine Pressemitteilung von

Bundesverband für Tiergesundheit e.V. haustierkalender-2017.jpg

Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 14.12.2016 - 13:25

Sprache: Deutsch

News-ID 1436298

Anzahl Zeichen: 3641

Kontakt-Informationen:

Firma: Bundesverband für Tiergesundheit e.V. haustierkalender-2017.jpg

Stadt: Bonn





Diese Pressemitteilung wurde bisher 15 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung