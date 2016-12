Sabine Eckhardt als Chief Commercial Officer in den Vorstand der ProSiebenSat.1 Media SE berufen

(ots) -

- Dr. Christian Wegner verlässt das Unternehmen zum 31.12.2016



München, 14. Dezember 2016. Sabine Eckhardt wird zum 1. Januar

2017 als Chief Commercial Officer (CCO) in den Vorstand der

ProSiebenSat.1 Media SE berufen. Die 44-Jährige hat in ihrer

bisherigen Rolle als SevenOne-Media- und

SevenOne-AdFactory-Geschäftsführerin vor allem das Geschäft mit

innovativen, crossmedialen Werbeprodukten sowie das Neukundengeschäft

des ProSiebenSat.1-Vermarkters aufgebaut. In Zukunft treibt sie

zusätzlich die Realisierung konzernweiter Synergiepotenziale durch

ein engeres Zusammenspiel von Ad Sales, den digitalen

Commerce-Aktivitäten sowie den Data-Management-Bereichen voran. Im

Rahmen dessen übernimmt sie im Segment Digital Ventures & Commerce

auch die Vorstandsverantwortung für das Seven-Ventures-Geschäft des

Konzerns, das von Sascha van Holt und Florian Pauthner geführt wird.

Thomas Wagner, Vorsitzender der SevenOne-Media-Geschäftsführung,

steuert weiterhin das klassische Vermarktungsgeschäft und übernimmt

zusätzlich die Funktion des Group Chief Customer Officers. Er

berichtet an Sabine Eckhardt und CEO Thomas Ebeling.



Dr. Christian Wegner und der ProSiebenSat.1-Aufsichtsrat haben

sich darauf verständigt, seinen Vorstandsvertrag nicht zu verlängern

und zum 31. Dezember 2016 aufzuheben. Er wird sich nach zwölf Jahren

im Konzern einer neuen unternehmerischen Herausforderung in der

Digitalwirtschaft stellen. Nach Christian Wegners Ausscheiden

übernimmt COO Christof Wahl zusätzlich zu seinem bisherigen

Aufgabenbereich die Vorstandsverantwortung für die digitalen

Verticals "Online Price Comparison", "Online Dating" und "Online

Travel" im Segment Digital Ventures & Commerce. Das

Lifestyle-Commerce-Geschäft in diesem Segment wird zukünftig von

Thomas Ebeling verantwortet. Der Konzern unterstreicht damit die



zunehmende strategische Relevanz seines Digital-Commerce-Geschäfts.

Die aktuelle interne Steuerungs- und Finanzberichtsstruktur des

Konzerns bleibt unverändert.



Dr. Werner Brandt, Aufsichtsratsvorsitzender der ProSiebenSat.1

Media SE: "Sabine Eckhardt hat das Neukundengeschäft und die

crossmediale Ausrichtung der ProSiebenSat.1-Werbevermarktung in den

vergangenen Jahren überaus erfolgreich vorangetrieben. Sie ist eine

exzellente Managerin und es ist ein Gewinn für das Unternehmen, dass

sie den strategischen Kurs künftig noch stärker mitgestalten wird.

Ich wünsche ihr dabei viel Erfolg. Christian Wegner danke ich sehr

für sein außerordentliches Engagement in den vergangenen fünf Jahren

als Digitalvorstand. In dieser Zeit hat Christian Wegner den Umsatz

des Digitalgeschäfts von weniger als 200 Mio Euro auf über 1,5 Mrd

Euro gesteigert. Ich wünsche ihm für die Zukunft alles erdenklich

Gute."



Thomas Ebeling, Vorstandsvorsitzender der ProSiebenSat.1 Media SE:

"Ich freue mich sehr, dass mit Sabine Eckhardt eine langjährige

Kollegin unser Vorstandsteam ergänzen wird. Wir brauchen in der

Führungsspitze unseres Unternehmens operativ starke und kreative

Persönlichkeiten wie sie. Nur so können wir die vielfältigen Chancen,

die uns das dynamische Marktumfeld bietet, und die Synergiepotenziale

unseres Konzerns optimal ausschöpfen. Mit Sabine Eckhardt werden wir

unser Portfolio an innovativen Vermarktungsideen, unser

Neukundengeschäft und unsere Wettbewerbsfähigkeit weiter stärken.

Zudem wird sie im Ventures-Geschäft neue Themen-Bereiche aufbauen.

Ich wünsche Sabine Eckhardt viel Erfolg! Bei Christian Wegner möchte

ich mich ganz herzlich für seinen großartigen Einsatz während der

vergangenen Jahre bedanken. Er hat das Digital-Commerce-Portfolio

durch erfolgreiche Akquisitionen und wichtige Inkubationsansätze sehr

gut aufgestellt. Ich wünsche ihm für seine persönliche und berufliche

Zukunft alles Gute!"



Sabine Eckhardt ist seit 2004 bei ProSiebenSat.1 in leitenden

Funktionen tätig. Von 2004 bis 2009 war Sabine Eckhardt

Geschäftsführerin des Licensing- & Merchandising-Geschäfts des

Konzerns. Im Anschluss baute sie als Managing Director die SevenOne

AdFactory auf, deren Geschäfte sie bis heute verantwortet. Zudem ist

die 44-Jährige seit 2012 in der Geschäftsführung von SevenOne Media,

dem Bewegtbild-Vermarkter der ProSiebenSat.1 Group. Seit Februar 2016

ist Eckhardt als Chief Commercial Officer übergreifend für

Sales-Innovationen und die konzernweite Nutzung von

Synergiepotenzialen verantwortlich.



Sabine Eckhardt hat Germanistik und Philosophie an der LMU München

und der Universität Pisa studiert. Sie begann ihre Karriere bei

Mattel, weitere Stationen waren die Digital Publishing AG und EM.TV.

Eckhardt wurde 1972 in Bremen geboren.







