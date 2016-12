Kulinarische Sternstunden auf Milaidhoo Island Exklusives Gourmet-Event mit Tanja Grandits

(firmenpresse) - Baa Atoll, Malediven, Dezember 2016: Das maledivische Boutique-Resort Milaidhoo Island gewinnt die Sterne-Köchin Tanja Grandits für ein exklusives Gourmet-Event. Vom 4. bis zum 11. März 2017 verwöhnt die international anerkannte Spitzenköchin Gäste des Luxus-Hideaways mit ihren exzellenten Kompositionen.



Im erstklassigen Milaidhoo Signature Restaurant Ba’theli dürfen sich 18 glückliche Gäste auf ein einzigartiges Dinner von Tanja Grandits freuen. Die mit zwei Michelin-Sternen ausgezeichnete Küchenchefin kreiert unverwechselbare Gerichte, die Gewürze und Farben meisterhaft inszenieren. Das Ba’theli geht mit dem Stil der Ausnahmeköchin eine perfekte Symbiose ein: Inmitten der farbenprächtigen Lagune hat das auf Stelzen errichtete Restaurant die Form von drei vor Anker liegenden traditionellen maledivischen Segelbooten für den Gewürzhandel.

Tanja Grandits unterstreicht ihre kulinarische Vielseitigkeit auch bei einem exquisiten Barbecue für ein lässiges Barfuß-Dinner am Strand des Inseljuwels. Zudem können sich Gäste bei Koch-Workshops und einem Cocktailabend von der Spitzenköchin inspirieren lassen. Echte Feinschmecker haben sogar die Möglichkeit, Tanja Grandits als private Küchenchefin für ein exklusives Zweipersonen-Dinner zu gewinnen.

Die Sternechefin des Restaurants Stucki in Basel stellt ihre harmonischen Kompositionen unter das Motto „Aromaküche“. Grandits stimmt die vielseitigen Geschmacksnuancen ihrer Gerichte sorgsam ab und kombiniert Einflüsse der asiatischen Küche mit der ihr eigenen Kreativität.

Ihre Karriere begann Tanja Grandits im Schwarzwälder Restaurant Traube Tonbach. Nach Stationen in London und Südfrankreich eröffnete sie 2001 mit dem Thurtal in der Schweiz ihr erstes eigenes Restaurant, wo sie fünf Jahre später von Gault Millau als „Köchin des Jahres“ ausgezeichnet wurde. Seit 2008 führt Tanja Grandits zusammen mit ihrem Mann René Graf das legendäre Restaurant Stucki, für das sie 2013 zwei Michelin-Sterne erlangte. Auch Gault Millau würdigte erneut die außergewöhnlichen kulinarischen Leistungen von Tanja Grandits und prämierte sie als „Koch des Jahres 2014“.





Geschichte einer kleinen Insel: Milaidhoo Island auf den Malediven bietet neuinterpretierten, lässig-luxuriösen Insel-Lifestyle mit Verbindung zur Naturschönheit, der den modernen Maledivenstil versinnbildlicht. Mit zurückhaltendem Understatement und dem durchdachten Luxus eines 5-Sterne Boutique-Resorts auf 13 Hektar, zelebriert Milaidhoo stolz die Wurzeln der Malediven. Im wunderschönen Baa Atoll, nahe dem UNESCO Biosphären Reservat gelegen, ist das 50-Villa Inselretreat nur eine halbe Stunde via Wasserflugzeug vom internationalen Flughafen Malé entfernt. Auf Milaidhoo finden Gäste ihr zweites Zuhause im Indischen Ozean: stylisch, vertraut und naturnah. Milaidhoo Maldives ist Mitglied von The Small Luxury Hotels of The World.



