Stopp! Münchener Start-Up Innovations-Cafè ging in die letzte Runde

München, 14. Dezember 2016. Der Münchener Start-up Treff, das Innovations-Cafè im Strascheg Center for Entrepreneurship (SCE) ging in die diesjährige letzte Runde. Am gestrigen Abend zeigte sich mal wieder, welches hohe Interesse an der Start-up- Welt besteht. Der großen Zulauf von Interessenten macht Lust auf das nächste Jahr, denn die Veranstaltung im SCE findet immer am ersten Dienstag im Monat statt. Mehr erfahren Sie auf der Website www.sce.de/news.



Logo SCE Innovations-Cafè

(firmenpresse) - Wann ging es los? Um 17 Uhr starte das Netzwerken und kaum durch die Eingangstür gekommen, brauchte der Gast nur dem Glühwein-Duft folgen, der übrigens sehr lecker war – das nur am Rande erwähnt. Die Veranstaltung war ein inspirierendes und sich abwechselndes Ideen-Pitchen, so das der Zuhörer den Ehrgeiz und den Enthusiasmus der einzelnen Start-ups regelrecht spüren konnte. Durch einen zusätzlichen Bewerberaufruf nutzten die Teilnehmer auf der Bühne ihre Chance, um weitere Mitstreiter oder Praktikanten für ihre Projekte zu finden. Ganz sicher sind am gestrigen Abend daraufhin die nächsten Gründer-Partnerschaften entstanden.



Das Innovations-Cafè ist ein Meeting-Point, um neue interessante Erfinderköpfe zu treffen, die dem gleichen „Wahnsinn“ – nämlich einer großen Idee folgen. Jedes Start-up Team bekam eine Pitch Plattform und konnte sich und seine Idee oder das jeweilige Projekt, innerhalb von zwei bis drei Minuten, vorstellen. Es ging zum Beispiel um Elektroräder, die zur Physiotherapie eingesetzt werden können oder um einen Elektrogrill, der am Tisch direkt zum Einsatz kommt oder aber auch um eine besondere Idee, nämlich Lebensmittel zu recyceln. Für manch einen Teilnehmer wurde die Zeitbegrenzung allerdings zum Stressfaktor, denn sobald er sich der drei-Minuten Phase näherte, wurde ihm erst die gelbe Karte und dann die rote Karte angezeigt. Die rote Karte war der Hinweis, dass die Redezeit abgelaufen sei – wirklich eine gute Idee, um den Zeitslot im Auge zu behalten. Zwischen den einzelnen Start-up-Pitches, konnten sich freiwillige Gäste für einen spontanen Pitch entscheiden, sei es um sich und ihr Unternehmen oder einfach nur ihre Idee vorzustellen – bei manchen Gästen hatte der Glühwein für Mut gesorgt, mal ein kleiner Äußerungsspaß am Rande. Spannend war es, weil mitten im Geschehen konnte der Zuhörer die Ideen-Geistesblitze, der jungen Gründer-Teams, regelrecht spüren.



Nach den Vorstellungsrunden begann der gemütliche Teil des Abends, dass Buffet wurde eröffnet und es konnte in entspannter Atmosphäre der Small-Talk beginnen.





Es ist rundum eine gute Möglichkeit und Veranstaltung, um am Start-up-Wachstum teilzuhaben, wer Interesse hat:

Die nächste Veranstaltung wird am 10. Januar 2017 stattfinden. Die Anmeldung können Sie auf der Website vom SCE durchführen.







Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.sce.de



Über das Strascheg Center for Entrepreneurship (SCE)



Das SCE ist das Entrepreneurship Center der Hochschule München und bietet Aus- und Weiterbildungsprogramme im Bereich Entrepreneurship, erforscht und fördert Innovationsprozesse und die Entwicklung von unternehmerischen Persönlichkeiten. Das SCE unterstützt Gründungen aus der Wissenschaft und begleitet junge Unternehmen von der Ideenentwicklung bis zur marktfähigen Innovation. Damit trägt es zu einer aktiven Zukunftsgestaltung unserer Gesellschaft und zur Etablierung einer umfassenden Gründungskultur bei. Das Center ist 2002 von der Falk F. Strascheg Stiftung als An-Institut der Hochschule München gegründet worden. Im Juli 2011 wurden das SCE und die Hochschule München eine der drei ersten EXIST-Gründerhochschulen Deutschlands. Weitere Informationen finden Sie unter:

www.sce.de



